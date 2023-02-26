«Как могли такое организовать»: дворы домов по улице Щербакова забиты машинами

Posted Сегодня, 17:55
Published Сегодня, 17:55
Modified Сегодня, 20:12
Updated Сегодня, 20:12
«Элементарно, а как скорой во двор какой-нибудь проехать или пожарной машине? Тут многоквартирные дома и спальный район, и по чистой случайности кому-то не понадобилась скорая в этого день дома или пожар в квартире не случился», — пожаловалась подписчица.
В качестве доказательства девушка предоставила несколько фото, сделанных во дворах по улице Щербакова.
Напомним, что проводы зимы сегодня состоялись в Заречном парке с 12.00 до 15.00. На масленичных мероприятиях, организованных в Тюменской области, побывали губернатор Александр Моор и глава города Руслан Кухарук, который поделился своими впечатлениями о Масленице на улице Дзержинского.
Ранее «Наш город» сообщал, сегодня вечером в Заречном микрорайоне произошло ДТП, которое стало причиной часовой пробки.