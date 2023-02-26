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Posted Сегодня, 17:55

Published Сегодня, 17:55

Modified Сегодня, 20:12

Updated Сегодня, 20:12

«Как могли такое организовать»: дворы домов по улице Щербакова забиты машинами

26 февраля 2023, 17:55
Фото: Софья Киршина / ЧП Тюмень ЧС

В Тюмени из-за празднования Масленицы дворы домов оказались забиты автомобилями

В паблике «ЧП Тюмень ЧС» появилась жалоба от местного жителя, что дворы по улице Щербакова во время проведения масленичных мероприятий были забиты машинами.
Сюжет
Тюмень
«Элементарно, а как скорой во двор какой-нибудь проехать или пожарной машине? Тут многоквартирные дома и спальный район, и по чистой случайности кому-то не понадобилась скорая в этого день дома или пожар в квартире не случился», — пожаловалась подписчица.

В качестве доказательства девушка предоставила несколько фото, сделанных во дворах по улице Щербакова.

Напомним, что проводы зимы сегодня состоялись в Заречном парке с 12.00 до 15.00. На масленичных мероприятиях, организованных в Тюменской области, побывали губернатор Александр Моор и глава города Руслан Кухарук, который поделился своими впечатлениями о Масленице на улице Дзержинского. 

Ранее «Наш город» сообщал, сегодня вечером в Заречном микрорайоне произошло ДТП, которое стало причиной часовой пробки.

 

 

 

 

 

Сегодня вечером в Заречном микрорайоне произошло ДТП: есть пострадавшие
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#Елена Чебоксарова#Масленица#Массовые мероприятия#Мероприятия#Бесплатное мероприятие#Блины#Тюмень#Новости тюмени#Новости
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