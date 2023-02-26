«Как могли такое организовать»: дворы домов по улице Щербакова забиты машинами

Напомним, что проводы зимы сегодня состоялись в Заречном парке с 12.00 до 15.00. На масленичных мероприятиях, организованных в Тюменской области, побывали губернатор Александр Моор и глава города Руслан Кухарук, который поделился своими впечатлениями о Масленице на улице Дзержинского.