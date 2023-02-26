Итоги недели: ЧП в автобусе, арест подростка с коктейлем Молотова, сигнал тревоги

Posted Сегодня, 18:02
Published Сегодня, 18:02
Modified Сегодня, 18:04
Updated Сегодня, 18:04
По поручению главы следственного комитета Александра Ивановича Бастрыкина в Тюмени проведут проверку по факту ЧП в общественном транспорте, которое случилось несколько дней назад. Водитель автобуса № 45 не заметил, что ногу девушки защемило дверью, и продолжил движение. В результате пассажирку несколько метров тащили по земле.
Ранее «Наш город» сообщал, что информация об этом инциденте появилась в паблике «ЧС Тюмень». О ситуации рассказал очевидец происшествия.
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить по факту случившегося уголовное дело.
В Тобольске пятнадцатилетний школьник был задержан представителями силовых структур по пути к военкомату. У него обнаружили бутылку зажигательной смеси. Это был коктейль Молотова. Такая информация появилась в telegram-канале SHOT.
В отношении девятиклассника возбудили уголовное дело. Парня арестовали на два месяца.
Ранее «Наш город» сообщал, что число экстремистских преступлений в Тюмени значительно выросло.
Видеоролик о данном сигнале тюменцы опубликовали в социальных сетях накануне Дня Защитника Отечества. Впоследствии выяснилось, что тревога была ложной. В областном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности «Нашему городу» пояснили, что радиостанции взломали хакеры. При этом сирена прозвучала не только в Тюмени. По информации telegram-канала Mash, сигнал тревоги также раздался в Подмосковье, Саратове, Казани, Уфе и некоторых других городах России.
В пресс-службе правительства региона «Нашему городу» рассказали, что в случае воздушной тревоги об этом сообщат дикторы радио и ТВ, которые дадут населению рекомендации, как нужно действовать в сложившейся ситуации.