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Posted Сегодня, 18:02

Published Сегодня, 18:02

Modified Сегодня, 18:04

Updated Сегодня, 18:04

Итоги недели: ЧП в автобусе, арест подростка с коктейлем Молотова, сигнал тревоги

26 февраля 2023, 18:02
Фото: 1MI

ЧП в автобусе и попытка теракта произошли в Тюмени

В Тюмени возбудили уголовное дело из-за ЧП в автобусе № 45, в результате которого пострадала пассажирка. Жители города обеспокоены сигналами тревоги. Школьник в Тюменской области нес с собой бутылку с легковоспламеняющимся веществом.
Сюжет
Тюмень

Тюменским следователям поручено возбудить уголовное дело из-за ЧП в тюменском автобусе

По поручению главы следственного комитета Александра Ивановича Бастрыкина в Тюмени проведут проверку по факту ЧП в общественном транспорте, которое случилось несколько дней назад. Водитель автобуса № 45 не заметил, что ногу девушки защемило дверью, и продолжил движение. В результате пассажирку несколько метров тащили по земле.

Ранее «Наш город» сообщал, что информация об этом инциденте появилась в паблике «ЧС Тюмень». О ситуации рассказал очевидец происшествия.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить по факту случившегося уголовное дело.

Глава СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за ЧП в тюменском автобусе
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Школьника с коктейлем Молотова задержали по дороге к военкомату

В Тобольске пятнадцатилетний школьник был задержан представителями силовых структур по пути к военкомату. У него обнаружили бутылку зажигательной смеси. Это был коктейль Молотова. Такая информация появилась в telegram-канале SHOT.

В отношении девятиклассника возбудили уголовное дело. Парня арестовали на два месяца.

Ранее «Наш город» сообщал, что число экстремистских преступлений в Тюмени значительно выросло.

В Тобольске школьника с коктейлем Молотова задержали на полпути к военкомату
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В эфире нескольких радиостанций Тюмени прозвучал сигнал тревоги

Видеоролик о данном сигнале тюменцы опубликовали в социальных сетях накануне Дня Защитника Отечества. Впоследствии выяснилось, что тревога была ложной. В областном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности «Нашему городу» пояснили, что радиостанции взломали хакеры. При этом сирена прозвучала не только в Тюмени. По информации telegram-канала Mash, сигнал тревоги также раздался в Подмосковье, Саратове, Казани, Уфе и некоторых других городах России.

В пресс-службе правительства региона «Нашему городу» рассказали, что в случае воздушной тревоги об этом сообщат дикторы радио и ТВ, которые дадут населению рекомендации, как нужно действовать в сложившейся ситуации.

Сигнал тревоги прозвучал в Тюмени
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#Елена Чебоксарова#ЧП#Автомобилисты#Сирена#Ложная тревога#Тюмень#Тюменцы#Новости тюмени#Новости недели
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