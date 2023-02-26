Итоги недели: ЧП в автобусе, арест подростка с коктейлем Молотова, сигнал тревоги

Видеоролик о данном сигнале тюменцы опубликовали в социальных сетях накануне Дня Защитника Отечества. Впоследствии выяснилось, что тревога была ложной. В областном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности «Нашему городу» пояснили, что радиостанции взломали хакеры. При этом сирена прозвучала не только в Тюмени. По информации telegram-канала Mash, сигнал тревоги также раздался в Подмосковье, Саратове, Казани, Уфе и некоторых других городах России.