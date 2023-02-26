Автодорогу Тюмень — Омск парализовали километровые пробки

Ранее «Наш Город» писал, что 26 февраля во всех населенных пунктах Тюменской области пройдут праздничные масленичные мероприятия. В Тюмени главной площадкой стал парк Заречный. Празднование Масленицы здесь проходило с 12:00 до 15:00.