nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:01

Published Сегодня, 11:01

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

Автодорогу Тюмень — Омск парализовали километровые пробки

26 февраля 2023, 11:01
Фото: 1MI

Федеральную трассу Тюмень — Омск парализовали километровые пробки

Километровые пробки сковали сегодня федеральную трассу Тюмень — Омск в районе Ялуторовска и поселка Богандинский. Очевидцы сообщают, что машины в пробке практически не двигаются.
Сюжет
Тюмень
«Видимо, с празднования Масленицы возвращаются все», — отмечают водители.

Согласно сервису 2 ГИС, недалеко от Ялуторовска, где сегодня проходит грандиозное празднование Масленицы, зафиксированы два дорожно-транспортных происшествия. О пострадавших не сообщается.

В Тюмени небольшая пробка зарегистрирована на улице Щербакова, в районе парка Заречный, где проходят различные мероприятия, посвященные празднику Масленицы.

Ранее «Наш Город» писал, что 26 февраля во всех населенных пунктах Тюменской области пройдут праздничные масленичные мероприятия. В Тюмени главной площадкой стал парк Заречный. Празднование Масленицы здесь проходило с 12:00 до 15:00.

 

 

 

 

 

 

В Ялуторовске испекли трехметровый блин. Видео
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Омск#Тюмень#Ялуторовск#Тюменская область#Тюмень — Ялуторовск – Ишим – Омск#Общество#Новости тюмени#Масленица#Пробки#Дорожные пробки#Праздники#ДТП#Авария#Безопасность на дорогах#Водители
Подпишитесь
Массовая авария с «перевертышем» произошла на тюменской объездной. Видео
Сегодня, 06:23
В Тюмени пропал 68-летний мужчина
Сегодня, 04:28
В Тюменской области остановили пьяную многодетную мать за рулем автомобиля
Сегодня, 04:51
Путевки в Турцию подорожают на 15%
Сегодня, 08:21
Рейс из Еревана в Тюмень задержали на два часа по техническим причинам
Сегодня, 07:30
В Тюмень прибыли беженцы из Украины
Сегодня, 06:53