Автодорогу Тюмень — Омск парализовали километровые пробки

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
«Видимо, с празднования Масленицы возвращаются все», — отмечают водители.
Согласно сервису 2 ГИС, недалеко от Ялуторовска, где сегодня проходит грандиозное празднование Масленицы, зафиксированы два дорожно-транспортных происшествия. О пострадавших не сообщается.
В Тюмени небольшая пробка зарегистрирована на улице Щербакова, в районе парка Заречный, где проходят различные мероприятия, посвященные празднику Масленицы.
Ранее «Наш Город» писал, что 26 февраля во всех населенных пунктах Тюменской области пройдут праздничные масленичные мероприятия. В Тюмени главной площадкой стал парк Заречный. Празднование Масленицы здесь проходило с 12:00 до 15:00.