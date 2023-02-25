Жители ишимской деревни обнаружили рядом с домом рысь

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
«Очень худая, явно кушать нечего в лесах. Либо больна чем. Иначе бы не пришла к людям. Эти животные очень осторожны и избегают какую-либо близость с другими животными или людьми», — отметили тюменцы.
И добавили, что это уже не первый выход лесных зверей в жилые районы. По словам селян, накануне Нового года в селе Банниково Абатского района при странных обстоятельствах в ночное время суток с разницей в пару ночей были растерзаны собаки. На месте происшествия обнаружили следы лесных хищников.
Ранее «Наш Город» писал, что жители тюменского поселка Комарово сообщали о появлении в деревне лис и косуль.