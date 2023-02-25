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Published Сегодня, 10:44

Modified Сегодня, 10:46

Updated Сегодня, 10:46

Жители ишимской деревни обнаружили рядом с домом рысь

25 февраля 2023, 10:44
Фото: 1MI

Жители тюменской деревни обнаружили рядом с домом рысь

Жители деревни Ивановка Ишимского района на днях встретили на улицах села рысь. Дикий зверь бродил рядом с жилыми домами в поисках пищи. Короткий видеоролик, на котором была запечатлен лесной хищник, очевидцы опубликовали в социальных сетях.
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Тюмень
«Очень худая, явно кушать нечего в лесах. Либо больна чем. Иначе бы не пришла к людям. Эти животные очень осторожны и избегают какую-либо близость с другими животными или людьми», — отметили тюменцы.

И добавили, что это уже не первый выход лесных зверей в жилые районы. По словам селян, накануне Нового года в селе Банниково Абатского района при странных обстоятельствах в ночное время суток с разницей в пару ночей были растерзаны собаки. На месте происшествия обнаружили следы лесных хищников.

Ранее «Наш Город» писал, что жители тюменского поселка Комарово сообщали о появлении в деревне лис и косуль.

Дикие животные облюбовали тюменский поселок Комарово
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#Валентина Бурнашева#Общество#Животные#Дикие звери#Рысь#Тюмень#Тюменская область#Видео
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