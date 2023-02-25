Жители ишимской деревни обнаружили рядом с домом рысь

И добавили, что это уже не первый выход лесных зверей в жилые районы. По словам селян, накануне Нового года в селе Банниково Абатского района при странных обстоятельствах в ночное время суток с разницей в пару ночей были растерзаны собаки. На месте происшествия обнаружили следы лесных хищников.