В Тюменской области сокращается удельный вес преждевременных родов

Posted 25 февраля 12:23
Published 25 февраля 12:23
Modified Сегодня, 20:08
Updated Сегодня, 20:08
Преждевременными называют роды, наступившие в сроки беременности от 22 до 36 недель и 6 дней (154-259 дней), при этом масса тела плода составляет от 500 до 2500 г. Это не самая лучшая ситуация как для матери, так и для малыша. Поэтому медики всеми способами стремятся сохранить беременность и не допустить, по возможности, преждевременных родов. В областном перинатальном центре в 2022 году удельный вес таких родов снизился до 6% (в 2021 г. он составил 6,7%).
«У нас накоплен большой опыт по пролонгированию беременности с помощью эффективных и безопасных медикаментозных средств. Выделены факторы риска, установлены диагностические критерии, определены препараты, рекомендованные для профилактики респираторного дистресс-синдрома (РДС) плода, разработаны региональные методические рекомендации „Преждевременные роды“», — пояснила главврач перинатального центра Ирина Кукарская.
Медик напомнила, что персонал Центра регулярно проходит обучение по тактике ведения ведения беременных из группы риска и с угрожающими преждевременными родами. А это, в свою очередь, позволяет своевременно направлять женщин в Перинатальный центр для сохранения беременности.