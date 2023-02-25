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Posted 25 февраля 12:23

Published 25 февраля 12:23

Modified Сегодня, 20:08

Updated Сегодня, 20:08

В Тюменской области сокращается удельный вес преждевременных родов

25 февраля 2023, 12:23
Фото: сайт правительства Тюменской области
В Тюменской области в 2022 году удельный вес преждевременных родов составил 3,1%. В 2021 году этот показатель был равен 3,3%. Наибольшее число таких родов — 80,3%, приняли в областном перинатальном центре. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Преждевременными называют роды, наступившие в сроки беременности от 22 до 36 недель и 6 дней (154-259 дней), при этом масса тела плода составляет от 500 до 2500 г. Это не самая лучшая ситуация как для матери, так и для малыша. Поэтому медики всеми способами стремятся сохранить беременность и не допустить, по возможности, преждевременных родов. В областном перинатальном центре в 2022 году удельный вес таких родов снизился до 6% (в 2021 г. он составил 6,7%).

«У нас накоплен большой опыт по пролонгированию беременности с помощью эффективных и безопасных медикаментозных средств. Выделены факторы риска, установлены диагностические критерии, определены препараты, рекомендованные для профилактики респираторного дистресс-синдрома (РДС) плода, разработаны региональные методические рекомендации „Преждевременные роды“», — пояснила главврач перинатального центра Ирина Кукарская.

Медик напомнила, что персонал Центра регулярно проходит обучение по тактике ведения ведения беременных из группы риска и с угрожающими преждевременными родами. А это, в свою очередь, позволяет своевременно направлять женщин в Перинатальный центр для сохранения беременности.

 

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