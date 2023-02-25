В Тюменской области сокращается удельный вес преждевременных родов

Преждевременными называют роды, наступившие в сроки беременности от 22 до 36 недель и 6 дней (154-259 дней), при этом масса тела плода составляет от 500 до 2500 г. Это не самая лучшая ситуация как для матери, так и для малыша. Поэтому медики всеми способами стремятся сохранить беременность и не допустить, по возможности, преждевременных родов. В областном перинатальном центре в 2022 году удельный вес таких родов снизился до 6% (в 2021 г. он составил 6,7%).