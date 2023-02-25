В тюменских школах открыли именные парты в честь погибших на Украине бойцов

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
В Колесниково такая парта посвящена добровольцу Сергею Данилову, ушедшему на СВО. В Новой Заимке Парту Героя открыли в честь мобилизованного жителя села Александра Васильева.
«Наши земляки погибли при исполнении воинского долга. Они остались верными воинской присяге, с честью и мужеством выполнили свой гражданский долг. Мы должны помнить героев, защищавших Родину во все времена», — сообщили «Нашему Городу» в администрации Заводоуковского городского округа.
Ранее «Наш Город» писал, что сельской школе села Скородум Упоровского района в начале февраля была открыта Парта Героя, посвященная погибшему на территории Украины бойцу ЧВК «Вагнер» Юрию Могилкину.