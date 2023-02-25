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Published Сегодня, 11:31

Modified Сегодня, 11:33

Updated Сегодня, 11:33

В тюменских школах открыли именные парты в честь погибших на Украине бойцов

25 февраля 2023, 11:31
Фото: Заводоуковский городской округ

В двух тюменских школах открыли именные парты в честь погибших участников СВО

Парты Героев открыли накануне праздника 23 февраля в Колесниковской и Новозаимской средних школах Заводоуковского городского округа в честь погибших в зоне СВО на Украине военных.
Сюжет
Тюмень

В Колесниково такая парта посвящена добровольцу Сергею Данилову, ушедшему на СВО. В Новой Заимке Парту Героя открыли в честь мобилизованного жителя села Александра Васильева.

«Наши земляки погибли при исполнении воинского долга. Они остались верными воинской присяге, с честью и мужеством выполнили свой гражданский долг. Мы должны помнить героев, защищавших Родину во все времена», — сообщили «Нашему Городу» в администрации Заводоуковского городского округа.

Ранее «Наш Город» писал, что сельской школе села Скородум Упоровского района в начале февраля была открыта Парта Героя, посвященная погибшему на территории Украины бойцу ЧВК «Вагнер» Юрию Могилкину.

 

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Военные#Военнослужащие#Военная служба#Военные травмы#Военные действия#Тюменская область
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