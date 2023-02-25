В тюменских школах открыли именные парты в честь погибших на Украине бойцов

В двух тюменских школах открыли именные парты в честь погибших участников СВО

Парты Героев открыли накануне праздника 23 февраля в Колесниковской и Новозаимской средних школах Заводоуковского городского округа в честь погибших в зоне СВО на Украине военных.

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