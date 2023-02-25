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Published Сегодня, 11:58

Modified Сегодня, 12:00

Updated Сегодня, 12:00

В Тюмени за сутки сломали два светофора

25 февраля 2023, 11:58
Фото: nashgorod.ru

В Тюмени за сутки разбили два светофора

Два светофора вывели за сутки из строя в Тюмени. Один из дорожных объектов, расположенный на перекрестке улиц Ямской и Полевой, получил повреждения в результате столкновения Honda и Infinity.
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Тюмень

Как рассказали «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, водитель Honda нарушил правила очередности проезда и при повороте не пропустил Infinity. В результате аварии Honda отбросило на светофор. Металлическая опора сломалась, но сам светофорный объект продолжил работу.

В аварии травмы получила пассажирка Honda 1959 года рождения. Медики диагностировали у нее ушиб.

Второй светофор, по сообщениям очевидцев, на данный момент некорректно работает на перекрестке улиц Геологоразведчиков и Тульской. По неизвестной причине изображения с человечком на светофоре перевернуты.

 

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Светофоры#Водители#Безопасность на дорогах#Происшествия#ГИБДД#Тюмень#ДТП#Авария#Тюменская область#Автомобилисты#Светофор
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