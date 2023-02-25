В Тюмени за сутки сломали два светофора

В Тюмени за сутки разбили два светофора

Два светофора вывели за сутки из строя в Тюмени. Один из дорожных объектов, расположенный на перекрестке улиц Ямской и Полевой, получил повреждения в результате столкновения Honda и Infinity.

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