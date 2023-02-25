В Тюмени за сутки сломали два светофора

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Как рассказали «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, водитель Honda нарушил правила очередности проезда и при повороте не пропустил Infinity. В результате аварии Honda отбросило на светофор. Металлическая опора сломалась, но сам светофорный объект продолжил работу.
В аварии травмы получила пассажирка Honda 1959 года рождения. Медики диагностировали у нее ушиб.
Второй светофор, по сообщениям очевидцев, на данный момент некорректно работает на перекрестке улиц Геологоразведчиков и Тульской. По неизвестной причине изображения с человечком на светофоре перевернуты.