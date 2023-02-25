В Тюмени вырастут цены на поездки в такси

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
По словам председателя Общественного Совета по развитию такси Ирины Зариповой, от проблем с обновлением автопарка сегодня страдают не только службы такси в Тюмени, но и по всей России.
Доступность новых легковых автомобилей популярных для такси марок существенно сократилась: на рынке появился дефицит, повысилась стоимость. Агрегаторы такси на данный момент стараются оказать помощь таксопаркам — ведут разговоры с местными властями и производителями о предоставлении необходимых квот и субсидий, которые позволят существенно улучшить сложившуюся ситуацию.
Ранее «Наш Город» писал, что сервисное обслуживание автомобилей в Тюменской области из-за роста цен на запчасти может подорожать в течение ближайших месяцев от 10 до 14%.