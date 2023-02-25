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Posted Сегодня, 06:12

Published Сегодня, 06:12

Modified Сегодня, 06:14

Updated Сегодня, 06:14

В Тюмени вырастут цены на поездки в такси

25 февраля 2023, 06:12
Фото: 1MI

Тюменские таксисты отказываются от новых китайских кроссоверов

Цены на проезд в такси в Тюмени могут вырасти в ближайшее время из-за дефицита на рынке бюджетных автомобилей и увеличения стоимости запчастей. Приобретать автомобили стоимость более 1,5 миллионов рублей таксопарки не готовы.
Сюжет
Тюмень

По словам председателя Общественного Совета по развитию такси Ирины Зариповой, от проблем с обновлением автопарка сегодня страдают не только службы такси в Тюмени, но и по всей России.

Доступность новых легковых автомобилей популярных для такси марок существенно сократилась: на рынке появился дефицит, повысилась стоимость. Агрегаторы такси на данный момент стараются оказать помощь таксопаркам — ведут разговоры с местными властями и производителями о предоставлении необходимых квот и субсидий, которые позволят существенно улучшить сложившуюся ситуацию.

Ранее «Наш Город» писал, что сервисное обслуживание автомобилей в Тюменской области из-за роста цен на запчасти может подорожать в течение ближайших месяцев от 10 до 14%.

Сервисное обслуживание автомобилей в Тюмени подорожает за полгода на 14%
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#Валентина Бурнашева#Автомобилисты#Такси#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Рост цен#Автомобили#Тюмень#Тюменская область
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