В Тюмени вырастут цены на поездки в такси

Тюменские таксисты отказываются от новых китайских кроссоверов

Цены на проезд в такси в Тюмени могут вырасти в ближайшее время из-за дефицита на рынке бюджетных автомобилей и увеличения стоимости запчастей. Приобретать автомобили стоимость более 1,5 миллионов рублей таксопарки не готовы.

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