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Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

В Тюмени в здании нефтесервисной компании откроют новый детский сад

25 февраля 2023, 08:28
Фото: тг-канал Руслан Кухарук

В Тюмени в здании нефтесервисной компании откроют детский сад

Новый детский сад откроют в Тюмени в Южном микрорайоне. Дошкольное учреждение расположится в здании, ранее принадлежавшем ЗАО НТЦ «Нефтегазтехносервис», на улице Федюнинского, 116.
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Тюмень

По словам главы администрации города, строительные работы уже начались — уже выполнен демонтаж, ведется прокладка внутренних инженерных сетей, устройства перегородок, проходят противоаварийные и ремонтно-восстановительные мероприятия.

«Мы планомерно возвращаем те объекты, которые в 1990 годы выбыли из социальной сферы. Например, этот детский сад: в своё время мы приобрели оставшуюся часть его постройки, которая находилась в частной собственности, и полностью пересмотрели проект. Сегодня это современные решения, они позволят вернуть в систему образования полноценный детский сад, расположенный в существующей жилой застройке. Это необходимая практика для обеспечения услугами дошкольного образования большего количества семей», — пояснил Руслан Кухарук.

В новом детском саду расположатся 14 групп. Ранее их было всего семь. В эксплуатацию дошкольное учреждение планируют ввести в начале нового учебного года.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском микрорайоне Березняки детям не хватает места в классах. Школьники вынуждены ходить на занятия в здание столовой, которое совсем не предназначено для проведения уроков.

Тюменским школьникам приходится учиться в столовой из-за нехватки места
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Детсады#Детские сады#Тюменцы#Тюмень#Дети#Тюменская область#Руслан Кухарук
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