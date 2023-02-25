В Тюмени в здании нефтесервисной компании откроют новый детский сад

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
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Updated Сегодня, 08:30
По словам главы администрации города, строительные работы уже начались — уже выполнен демонтаж, ведется прокладка внутренних инженерных сетей, устройства перегородок, проходят противоаварийные и ремонтно-восстановительные мероприятия.
«Мы планомерно возвращаем те объекты, которые в 1990 годы выбыли из социальной сферы. Например, этот детский сад: в своё время мы приобрели оставшуюся часть его постройки, которая находилась в частной собственности, и полностью пересмотрели проект. Сегодня это современные решения, они позволят вернуть в систему образования полноценный детский сад, расположенный в существующей жилой застройке. Это необходимая практика для обеспечения услугами дошкольного образования большего количества семей», — пояснил Руслан Кухарук.
В новом детском саду расположатся 14 групп. Ранее их было всего семь. В эксплуатацию дошкольное учреждение планируют ввести в начале нового учебного года.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском микрорайоне Березняки детям не хватает места в классах. Школьники вынуждены ходить на занятия в здание столовой, которое совсем не предназначено для проведения уроков.