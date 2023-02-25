В Тюмени на Пермякова задержали пьяного водителя с гранатой

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
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Тюменец возвращался домой с другом из магазина. Когда его остановили сотрудники ДПС, он достал из бардачка автомобиля страйкбольную гранату.
Позже выяснилось, что 36-летний водитель уже не первый раз задержан из-за нетрезвого вождения. Теперь ему грозит уголовная ответственность.
В целом за минувшие сутки на дорогах Тюменской области поймали 40 пьяных автовладельцев. Еще 17 задержали сегодня ночью.
Ранее «Наш Город» писал, что 23 февраля днем в Ишиме на пешеходном переходе водитель Lada сбил на пешеходном переходе 86-летнюю пенсионерку. Пожилая женщина скончалась от полученных травм в больнице.