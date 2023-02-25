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Published Сегодня, 06:34

Modified Сегодня, 06:36

Updated Сегодня, 06:36

В Тюмени на Пермякова задержали пьяного водителя с гранатой

25 февраля 2023, 06:34
Фото: ГИБДД

В Тюмени задержали пьяного водителя с гранатой

36-летнего водителя Lada с гранатой задержали накануне вечером в Тюмени инспекторы ГИБДД на улице Пермякова. Мужчина был пьян. Алкотестер показал 2,38 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Тюменец возвращался домой с другом из магазина. Когда его остановили сотрудники ДПС, он достал из бардачка автомобиля страйкбольную гранату.

Позже выяснилось, что 36-летний водитель уже не первый раз задержан из-за нетрезвого вождения. Теперь ему грозит уголовная ответственность.

В целом за минувшие сутки на дорогах Тюменской области поймали 40 пьяных автовладельцев. Еще 17 задержали сегодня ночью.

Ранее «Наш Город» писал, что 23 февраля днем в Ишиме на пешеходном переходе водитель Lada сбил на пешеходном переходе 86-летнюю пенсионерку. Пожилая женщина скончалась от полученных травм в больнице.

В Ишиме КамАЗ сбил на пешеходном переходе 12-летнюю школьницу
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Водители#Нетрезвые водители#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Уголовная ответственность#Тюменская область#Автомобилисты
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