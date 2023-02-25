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Posted Сегодня, 07:53

Published Сегодня, 07:53

Modified Сегодня, 07:55

Updated Сегодня, 07:55

В центре Тюмени построят новый бассейн. Он расположится на пятом этаже

25 февраля 2023, 07:53
Фото: департамент потребительского рынка администрации города Тюмени

В Тюмени появится первый бассейн, расположенный на пятом этаже

Необычный бассейн откроют в центре Тюмени в ближайшее время. Новый спортивный объект расположится в здании многофункционального центра, строительство которого в настоящее время ведется рядом с ЦУМом.
Сюжет
Тюмень

По словам заместителя генерального директора ЦУМа по строительству Андрея Глазунова, новый бассейн будет составной частью одного из самых известных в стране спортивных клубов World Class и станет самым необычным в Тюмени. Он расположится на уровне пятого-шестого этажа, над парковкой, которая сейчас примыкает к зданию ЦУМа.

На данный момент строители уже приступили к созданию каркаса.

Ранее «Наш Город» писал, что правительство России выделит в 2026 году из бюджета около 1 миллиарда рублей на реконструкцию главного корпуса Тюменского госуниверситета, расположенного на улице Республики, 9.

Правительство выделит около миллиарда рублей на реконструкцию ТюмГУ
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#Валентина Бурнашева#Общество#Бассейн#Спорт#Новости тюмени#Тюмень#Тюменская область
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