В центре Тюмени построят новый бассейн. Он расположится на пятом этаже

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
По словам заместителя генерального директора ЦУМа по строительству Андрея Глазунова, новый бассейн будет составной частью одного из самых известных в стране спортивных клубов World Class и станет самым необычным в Тюмени. Он расположится на уровне пятого-шестого этажа, над парковкой, которая сейчас примыкает к зданию ЦУМа.
На данный момент строители уже приступили к созданию каркаса.
Ранее «Наш Город» писал, что правительство России выделит в 2026 году из бюджета около 1 миллиарда рублей на реконструкцию главного корпуса Тюменского госуниверситета, расположенного на улице Республики, 9.