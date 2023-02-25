В центре Тюмени построят новый бассейн. Он расположится на пятом этаже

По словам заместителя генерального директора ЦУМа по строительству Андрея Глазунова, новый бассейн будет составной частью одного из самых известных в стране спортивных клубов World Class и станет самым необычным в Тюмени. Он расположится на уровне пятого-шестого этажа, над парковкой, которая сейчас примыкает к зданию ЦУМа.