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Published Сегодня, 07:29

Modified Сегодня, 07:32

Updated Сегодня, 07:32

В Тобольске водитель Toyota RAV4 врезалась в частный дом. Погиб человек

25 февраля 2023, 07:29
Фото: ГИБДД

В Тобольске в ДТП погиб человек. Водитель автомобиля врезалась в частный дом

Один человек погиб в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем сегодня ночью в Тобольске. Трагедия произошла в три часа ночи на улице 1-й Луговой.
Сюжет
ДТП

42-летняя водитель Toyota RAV4 не справилась с управлением и влетела сначала в дерево, после чего врезалась в частный дом. По предварительным данным, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В результате аварии смертельные травмы получил 63-летний пассажир кроссовера. Еще один пассажир, 20-летний мужчина, и водитель автомобиля были ранены.

В настоящее время обстоятельства произошедшей трагедии устанавливаются.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня ночью в Тюмени на улице Пермякова задержали пьяного водителя на отечественной легковушке. В бардачке авто у него находилась граната.

В Тюмени на Пермякова задержали пьяного водителя с гранатой
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Дороги#Происшествия#Безопасность на дорогах#ГИБДД#ДТП#Авария#Тюменская область#Тобольск
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