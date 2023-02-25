В Тобольске водитель Toyota RAV4 врезалась в частный дом. Погиб человек

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
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Updated Сегодня, 07:32
42-летняя водитель Toyota RAV4 не справилась с управлением и влетела сначала в дерево, после чего врезалась в частный дом. По предварительным данным, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.
В результате аварии смертельные травмы получил 63-летний пассажир кроссовера. Еще один пассажир, 20-летний мужчина, и водитель автомобиля были ранены.
В настоящее время обстоятельства произошедшей трагедии устанавливаются.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня ночью в Тюмени на улице Пермякова задержали пьяного водителя на отечественной легковушке. В бардачке авто у него находилась граната.