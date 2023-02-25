В Ишиме КамАЗ сбил на пешеходном переходе 12-летнюю школьницу

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
Modified Сегодня, 03:31
Updated Сегодня, 03:31
Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, после наезда на ребенка водитель грузовика врезался в опору освещения. За рулем большегруза находился житель Курганской области. Ребенок получил различные травмы в ДТП и был госпитализирован.
В настоящее время обстоятельства произошедшей аварии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в аварии на федеральной трассе на трассе Екатеринбург — Тюмень днем 23 февраля произошло смертельное ДТП. Погибли два человека.
Школьница госпитализирована в лечебное учреждение с различными травмами. Обстоятельства ДТП выясняются.