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Published Сегодня, 03:29

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Updated Сегодня, 03:31

В Ишиме КамАЗ сбил на пешеходном переходе 12-летнюю школьницу

25 февраля 2023, 03:29
Фото: ГИБДД

В Тюменской области КамАЗ сбил на пешеходном переходе 12-летнюю школьницу

12-летняя школьница попала накануне под колеса КамАЗа в Ишиме. Дорожно-транспортное происшествие на пешеходном переходе.
Сюжет
ДТП

Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, после наезда на ребенка водитель грузовика врезался в опору освещения. За рулем большегруза находился житель Курганской области. Ребенок получил различные травмы в ДТП и был госпитализирован.

В настоящее время обстоятельства произошедшей аварии выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что в аварии на федеральной трассе на трассе Екатеринбург — Тюмень днем 23 февраля произошло смертельное ДТП. Погибли два человека.

Школьница госпитализирована в лечебное учреждение с различными травмами. Обстоятельства ДТП выясняются.

В ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень погибли два человека, еще двое пострадали
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#Валентина Бурнашева#ДТП#Автомобилисты#Общество#Происшествия#Водители#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Пешеходы#Наезд на пешехода#Дети#Тюменская область
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