Тюменцы сняли на видео «НЛО». Оказалось, что это звезда

Тюменцы сняли на видео «НЛО»

Неопознанный летающий объект заметили жители Тюмени накануне вечером в небе над городом. По словам очевидцев, довольно продолжительное время светящийся предмет находился на одном месте, мигал в течение получаса красными и зелеными сигналами. После чего начал медленно передвигаться.

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