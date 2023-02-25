Тюменцы сняли на видео «НЛО». Оказалось, что это звезда

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
«Может, есть у кого-то предложения, что это?», — спросил автор опубликованного видеоролика.
В комментариях под опубликованным постом горожане пошутили, что это прилетели инопланетяне. А также посоветовали автору позвонить в скорую помощь и завязывать с употреблением горячительных напитков.
«Это обычная звезда. Пока движется мерцает разным светом. Не придумывайте ничего», — отметил Игорь С.
Ранее «Наш Город» писал, что жителей Тюмени испугал ночной гул, исходящий от ТЭЦ-1.