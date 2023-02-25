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Posted Сегодня, 11:13

Published Сегодня, 11:13

Modified Сегодня, 11:15

Updated Сегодня, 11:15

Тюменцы сняли на видео «НЛО». Оказалось, что это звезда

25 февраля 2023, 11:13
Фото: 1MI

Тюменцы сняли на видео «НЛО»

Неопознанный летающий объект заметили жители Тюмени накануне вечером в небе над городом. По словам очевидцев, довольно продолжительное время светящийся предмет находился на одном месте, мигал в течение получаса красными и зелеными сигналами. После чего начал медленно передвигаться.
Сюжет
Тюмень
«Может, есть у кого-то предложения, что это?», — спросил автор опубликованного видеоролика.

В комментариях под опубликованным постом горожане пошутили, что это прилетели инопланетяне. А также посоветовали автору позвонить в скорую помощь и завязывать с употреблением горячительных напитков.

«Это обычная звезда. Пока движется мерцает разным светом. Не придумывайте ничего», — отметил Игорь С.

Ранее «Наш Город» писал, что жителей Тюмени испугал ночной гул, исходящий от ТЭЦ-1.

Тюменцев испугали ночной гул и вспышка света в небе
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#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Тюменцы#НЛО#Тюменская область#Валентина Бурнашева#Видео
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