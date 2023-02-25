Свыше 900 пациентов получили помощь в новой врачебной амбулатории в селе Борки

Posted 25 февраля 04:32
Published 25 февраля 04:32
Modified Сегодня, 15:00
Updated Сегодня, 15:00
Сейчас амбулатория обслуживает четыре населенных пункта Тюменского района. В целом к ней прикреплено свыше 4 тысяч человек, в том числе около тысячи детей.
В отличии от старого очень ветхого здания, новое медучреждение рассчитано на 56 посещений в смену. Кроме того, амбулатория оснащена современным оборудованием, а сельские медики теперь могут использовать цифровую систему передачи данных.
Одним из главных приоритетов в работе правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации нацпроекта «Здоровье». По обеим программам в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, возводятся и оснащаются фельдшерско-акушерские пункты, ремонтируются поликлиники и врачебные амбулатории.