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Posted 25 февраля 04:32

Published 25 февраля 04:32

Modified Сегодня, 15:00

Updated Сегодня, 15:00

Свыше 900 пациентов получили помощь в новой врачебной амбулатории в селе Борки

25 февраля 2023, 04:32
департамент здравоохранения Тюменской области
По региональной программе «Модернизации первичного звена здравоохранения» в селе Борки была построена новая врачебная амбулатория. С момента открытия медучреждение уже посетили более 900 человек, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Сейчас амбулатория обслуживает четыре населенных пункта Тюменского района. В целом к ней прикреплено свыше 4 тысяч человек, в том числе около тысячи детей.

В отличии от старого очень ветхого здания, новое медучреждение рассчитано на 56 посещений в смену. Кроме того, амбулатория оснащена современным оборудованием, а сельские медики теперь могут использовать цифровую систему передачи данных.

Одним из главных приоритетов в работе правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации нацпроекта «Здоровье». По обеим программам в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, возводятся и оснащаются фельдшерско-акушерские пункты, ремонтируются поликлиники и врачебные амбулатории.

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