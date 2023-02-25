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Published Сегодня, 16:15

Modified Сегодня, 16:31

Updated Сегодня, 16:31

Скоро весна: тюменцев просят соблюдать осторожность на улицах города

25 февраля 2023, 16:15
Фото: 1MI

Жителям Тюмени напомнили о сходе снега и льда с крыш

Тюменцам напомнили об опасности схода снега с крыш в преддверии весны. Об этом уведомили в пресс-службе МЧС региона.
Сюжет
Снег

Сотрудники МЧС предупредили, что скоро март, в связи с чем погода в Тюмени изменится, а это значит, что с крыш домов начнут активно падать снег и сосульки.

Пожаловаться на сосульки и заснеженные территории во дворах можно в горадминистрацию через сайт «Тюмень — наш дом». Также можно сообщить о проблеме на портале «Госуслуги» или по номеру 45-15-20 (Единый центр оперативного реагирования Тюмени).

Ранее «Наш город» писал, что на голову девочки по улице Волгоградской с крыши дома упал кусок льда. К счастью, юная тюменка не пострадала.

 

 

Кусок льда упал с крыши дома на голову жительницы Тюмени
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#Елена Чебоксарова#Снег#Весна#Сосульки#Опасность#МЧС#Сотрудники МЧС#Предупреждение#Крыша дома#Общество#Тюменцы
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