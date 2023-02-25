Скоро весна: тюменцев просят соблюдать осторожность на улицах города

Пожаловаться на сосульки и заснеженные территории во дворах можно в горадминистрацию через сайт «Тюмень — наш дом». Также можно сообщить о проблеме на портале «Госуслуги» или по номеру 45-15-20 (Единый центр оперативного реагирования Тюмени).