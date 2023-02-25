Скоро весна: тюменцев просят соблюдать осторожность на улицах города

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:31
Updated Сегодня, 16:31
Сотрудники МЧС предупредили, что скоро март, в связи с чем погода в Тюмени изменится, а это значит, что с крыш домов начнут активно падать снег и сосульки.
Пожаловаться на сосульки и заснеженные территории во дворах можно в горадминистрацию через сайт «Тюмень — наш дом». Также можно сообщить о проблеме на портале «Госуслуги» или по номеру 45-15-20 (Единый центр оперативного реагирования Тюмени).
Ранее «Наш город» писал, что на голову девочки по улице Волгоградской с крыши дома упал кусок льда. К счастью, юная тюменка не пострадала.