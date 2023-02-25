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Posted Сегодня, 07:05

Published Сегодня, 07:05

Modified Сегодня, 07:07

Updated Сегодня, 07:07

На тюменской станции произошла утечка опасного груза

25 февраля 2023, 07:05
Фото: Уральская транспортная прокуратура

На тюменской станции произошла утечка опасного топлива

Тюменская транспортная прокуратура проводит проверку по факту ЧП, произошедшего сегодня утром на станции Ишим. Во время осмотра грузового поезда, была обнаружена струйная течь дизельного топлива из нижнего сливного прибора цистерны.
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Авария

В связи с инцидентом вагон был отцеплен. В настоящее время течь установлена, окружающей среде вред не причинен.

Специалисты транспортной прокуратуры устанавливают причины произошедшего и проверяют соблюдение требований законодательства при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом.

Ранее «Наш Город» писал, что в конце января на перегоне Камышлов — Аксариха под колеса грузового поезда попал 20-летний пешеход. Молодой человек получил различные травмы и был госпитализирован.

 

Нетерпеливый мужчина получил серьезные травмы, попав под грузовой поезд
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Прокуратура#Транспортная прокуратура#Дизельное топливо#Железная дорога#Грузовой транспорт#Авария#Тюменская область
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