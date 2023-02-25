На тюменской станции произошла утечка опасного груза

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
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Updated Сегодня, 07:07
В связи с инцидентом вагон был отцеплен. В настоящее время течь установлена, окружающей среде вред не причинен.
Специалисты транспортной прокуратуры устанавливают причины произошедшего и проверяют соблюдение требований законодательства при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом.
Ранее «Наш Город» писал, что в конце января на перегоне Камышлов — Аксариха под колеса грузового поезда попал 20-летний пешеход. Молодой человек получил различные травмы и был госпитализирован.