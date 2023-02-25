На тюменской станции произошла утечка опасного груза

На тюменской станции произошла утечка опасного топлива

Тюменская транспортная прокуратура проводит проверку по факту ЧП, произошедшего сегодня утром на станции Ишим. Во время осмотра грузового поезда, была обнаружена струйная течь дизельного топлива из нижнего сливного прибора цистерны.

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