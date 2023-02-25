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Мобилизованный тюменец погиб в СВО на Донбассе. У военного остались двое детей

25 февраля 2023, 05:00
Фото: 1MI

Мобилизованный тюменец погиб в СВО на Украине

Мобилизованный житель Тюменской области Александр Васильев погиб в зоне СВО на Украине. В начале января 33-летний военный пропал без вести, а спустя несколько дней родным сообщили о его смерти.
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Дети

Александр родился и жил в селе Новая Заимка. В 2007 году был призван в армию, после прохождения срочной службы служил по контракту до 2009 года. В октябре 2022 года Александра мобилизовали. Он служил в должности командира отделения мотострелковой роты.

Прощание с Александром Васильевым состоялось в селе Новая Заимка. У военного остались жена и двое детей.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени похоронили погибшего под Артемовском Алексея Зеленского. У военного остались жена и трое детей, самому младшему из которых недавно исполнилась неделя.

 

Погибшего под Артемовском отца троих детей похоронили в Тюмени с почестями
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#Валентина Бурнашева#Дети#Общество#Новости тюмени#Военные#Военнослужащие#Военные действия#Военные травмы#Тюмень#Тюменская область#Частичная мобилизация
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