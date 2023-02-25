Мобилизованный тюменец погиб в СВО на Донбассе. У военного остались двое детей

Posted Сегодня, 05:00
Published Сегодня, 05:00
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Александр родился и жил в селе Новая Заимка. В 2007 году был призван в армию, после прохождения срочной службы служил по контракту до 2009 года. В октябре 2022 года Александра мобилизовали. Он служил в должности командира отделения мотострелковой роты.
Прощание с Александром Васильевым состоялось в селе Новая Заимка. У военного остались жена и двое детей.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени похоронили погибшего под Артемовском Алексея Зеленского. У военного остались жена и трое детей, самому младшему из которых недавно исполнилась неделя.