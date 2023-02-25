Глава Тюмени рассказал, как отметил Масленицу

Также глава Тюмени добавил, что с таким размахом масленичное мероприятие проводится на исторической улице города впервые. Он высоко оценил подготовленную к празднику программу и рассказал, что взрослые и маленькие тюменцы на ней познакомились с национальным фольклором, народной культурой и традициями.