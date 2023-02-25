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Posted Сегодня, 16:52

Published Сегодня, 16:52

Modified Сегодня, 17:15

Updated Сегодня, 17:15

Глава Тюмени рассказал, как отметил Масленицу

25 февраля 2023, 16:52
Фото: Руслан Кухарук, telegram-канал

Тюменцы впервые отпраздновали масленицу на пешеходной улице Дзержинского

Сегодня, 25 февраля, местные жители отметили широкую масленицу на пешеходном бульваре по улице Дзержинского. На ней побывал и глава города Руслан Кухарук. О полученных впечатлениях он рассказал в своих социальных сетях.
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Тюмень

По словам главы города, многие организаторы ярмарочных площадок разработали оригинальное меню и подготовили сувениры, некоторые из которых Кухарук приобрёл у тюменских мастеров.

Также глава Тюмени добавил, что с таким размахом масленичное мероприятие проводится на исторической улице города впервые. Он высоко оценил подготовленную к празднику программу и рассказал, что взрослые и маленькие тюменцы на ней познакомились с национальным фольклором, народной культурой и традициями.

Отметить масленицу можно и завтра, 26 февраля. Это будет последний день праздничных мероприятий. Как сообщили в горадминистрации, проводы зимы состоятся в Заречном микрорайоне с 12.00 до 15.00.

Ранее «Наш город» сообщал, что после Масленицы, начиная с 27 февраля, в течение всей недели будет идти снег.

После Масленицы на Тюмень обрушатся снегопады
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#Елена Чебоксарова#Масленица#Тюмень#Тюменцы#Руслан Кухарук#Глава администрации Тюмени#Праздник#Бесплатное мероприятие
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