Глава Тюмени рассказал, как отметил Масленицу

Posted Сегодня, 16:52
Published Сегодня, 16:52
Modified Сегодня, 17:15
Updated Сегодня, 17:15
По словам главы города, многие организаторы ярмарочных площадок разработали оригинальное меню и подготовили сувениры, некоторые из которых Кухарук приобрёл у тюменских мастеров.
Также глава Тюмени добавил, что с таким размахом масленичное мероприятие проводится на исторической улице города впервые. Он высоко оценил подготовленную к празднику программу и рассказал, что взрослые и маленькие тюменцы на ней познакомились с национальным фольклором, народной культурой и традициями.
Отметить масленицу можно и завтра, 26 февраля. Это будет последний день праздничных мероприятий. Как сообщили в горадминистрации, проводы зимы состоятся в Заречном микрорайоне с 12.00 до 15.00.
Ранее «Наш город» сообщал, что после Масленицы, начиная с 27 февраля, в течение всей недели будет идти снег.