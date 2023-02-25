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Published Сегодня, 10:14

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Updated Сегодня, 10:47

Глава СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за ЧП в тюменском автобусе

25 февраля 2023, 10:14
Фото: 1MI

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за ЧП в тюменском автобусе

Тюменские следователи проведут проверку по факту инцидента в общественном транспорте, произошедшем в Тюмени несколько дней назад.
Сюжет
Тюмень

Как сообщили «Нашему Городу» в информационном центре СК РФ, в социальной сети на этой неделе была опубликована информация о том, что в областной столице при выходе из рейсового автобуса девушку защемило дверью, из-за чего она упала на землю, а ее нога оказалась зажата конструкцией. Водитель автобуса, не убедившись в безопасности пассажиров, продолжил движение. Пострадавшую он протащил по дороге не менее 10 метров, прежде чем остановился. В результате происшествия девушка получила травмы.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову возбудить и расследовать уголовное дело по данному происшествию.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени жаловались на состояние городских маршрутных автобусов. Горожане отмечали, что в маршрутках всегда грязно, даже раним утром.

«Тащил девушку по земле около 10 метров»: тюменцы жалуются на водителя автобуса
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#Валентина Бурнашева#Александр Бастрыкин#Общество#Новости тюмени#Общественный транспорт#Автобусы#Уголовное дело#Уголовная ответственность#Следственный комитет#Тюмень#Тюменская область
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