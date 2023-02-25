Глава СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за ЧП в тюменском автобусе

Как сообщили «Нашему Городу» в информационном центре СК РФ, в социальной сети на этой неделе была опубликована информация о том, что в областной столице при выходе из рейсового автобуса девушку защемило дверью, из-за чего она упала на землю, а ее нога оказалась зажата конструкцией. Водитель автобуса, не убедившись в безопасности пассажиров, продолжил движение. Пострадавшую он протащил по дороге не менее 10 метров, прежде чем остановился. В результате происшествия девушка получила травмы.