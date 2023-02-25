Глава СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за ЧП в тюменском автобусе

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Как сообщили «Нашему Городу» в информационном центре СК РФ, в социальной сети на этой неделе была опубликована информация о том, что в областной столице при выходе из рейсового автобуса девушку защемило дверью, из-за чего она упала на землю, а ее нога оказалась зажата конструкцией. Водитель автобуса, не убедившись в безопасности пассажиров, продолжил движение. Пострадавшую он протащил по дороге не менее 10 метров, прежде чем остановился. В результате происшествия девушка получила травмы.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову возбудить и расследовать уголовное дело по данному происшествию.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени жаловались на состояние городских маршрутных автобусов. Горожане отмечали, что в маршрутках всегда грязно, даже раним утром.