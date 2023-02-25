Депутат Госдумы от Тюменской области попала под канадские санкции

Накануне санкционный список был также опубликован на сайте Министерства финансов США. В него вошли бывший ректор Тюменского государственного университета, а нынче министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, губернатор Югры Наталья Комарова, экс-глава администрации Тобольска, губернатор Томской области Владимир Мазур, бывший вице-губернатор Тюменской области, глава Курганской области Вадим Шумков и другие.