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Published Сегодня, 05:44

Modified Сегодня, 05:46

Updated Сегодня, 05:46

Депутат Госдумы от Тюменской области попала под канадские санкции

25 февраля 2023, 05:44
Фото: 1MI

Депутат Госдумы от Тюменской области попала под санкции Канады

Депутат партии «Новые люди», представляющая Тюменскую область в Государственной думе, Ксения Горячева попала в санкционный список Канады. Документ опубликован на сайте госорганов страны.
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Санкции

Также в канадский список попали представители Югры и экс-губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин.

Накануне санкционный список был также опубликован на сайте Министерства финансов США. В него вошли бывший ректор Тюменского государственного университета, а нынче министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, губернатор Югры Наталья Комарова, экс-глава администрации Тобольска, губернатор Томской области Владимир Мазур, бывший вице-губернатор Тюменской области, глава Курганской области Вадим Шумков и другие.

Ранее «Наш Город» писал, что губернатор Тюменской области был внесен властями Австралии в санкционный список.

 

Александр Моор попал в санкционный список Австралии
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#Валентина Бурнашева#Общество#Санкции#Депутаты#Депутат Госдумы#Тюменская область#Канада
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