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Posted 25 февраля 13:01

Published 25 февраля 13:01

Modified Сегодня, 20:17

Updated Сегодня, 20:17

Александр Моор: Программа «Сотрудничество» – очень гибкий механизм

25 февраля 2023, 13:01
Фото: сайт правительства Тюменской области
Межрегиональная программа «Сотрудничество» всегда формируется исходя из предложений ЯНАО И ХМАО. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, во время рабочей поездки в Надым.

Губернатор напомнил, что изначально эта программа была направлена на улучшение жизни людей во всех трех регионах - Югре, Ямала и Тюменской области. Поэтому она до сих пор актуальна и все, что она предписывает - будет выполнено, не смотря на сложности. 

Так, в соответствии с предложениями правительства ЯНАО в 2023 году значительные средства будут направлены на улучшение жилищных условий северян, переезжающих на постоянное жительство в южные районы Тюменской области, а также на оказание социальной поддержки и специализированной мед помощи отдельным категориям населения Ямала. Приоритетными направлениями программы «Сотрудничество» остаются развитие сети автомобильных дорог и субсидирование пассажирских авиаперевозок.

«Программа «Сотрудничество» – очень гибкий механизм, мы всегда можем ее изменить и адаптировать под актуальные нужды наших регионов», – отметил Александр Моор. 

Александр Моор, Дмитрий Артюхов и председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов приняли участие в торжественной церемонии открытия XXVII соревнований оленеводов на Кубок губернатора Ямала.

 

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