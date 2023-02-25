Александр Моор: Программа «Сотрудничество» – очень гибкий механизм

Posted 25 февраля 13:01
Published 25 февраля 13:01
Modified Сегодня, 20:17
Updated Сегодня, 20:17
Губернатор напомнил, что изначально эта программа была направлена на улучшение жизни людей во всех трех регионах - Югре, Ямала и Тюменской области. Поэтому она до сих пор актуальна и все, что она предписывает - будет выполнено, не смотря на сложности.
Так, в соответствии с предложениями правительства ЯНАО в 2023 году значительные средства будут направлены на улучшение жилищных условий северян, переезжающих на постоянное жительство в южные районы Тюменской области, а также на оказание социальной поддержки и специализированной мед помощи отдельным категориям населения Ямала. Приоритетными направлениями программы «Сотрудничество» остаются развитие сети автомобильных дорог и субсидирование пассажирских авиаперевозок.
«Программа «Сотрудничество» – очень гибкий механизм, мы всегда можем ее изменить и адаптировать под актуальные нужды наших регионов», – отметил Александр Моор.
Александр Моор, Дмитрий Артюхов и председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов приняли участие в торжественной церемонии открытия XXVII соревнований оленеводов на Кубок губернатора Ямала.