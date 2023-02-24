За минувшие сутки в Тюмени коронавирусом заболели более ста детей

В Тюменской области выявили 368 новых случаев заражения коронавирусом

В период на 24 февраля 2023 года в регионе коронавирусной инфекцией заразились 368 человек, среди них — 107 детей. Трое пациентов подключены к ИВЛ, сообщили в инфоцентре правительства области.

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