За минувшие сутки в Тюмени коронавирусом заболели более ста детей

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
229 больных пошли на поправку, около 3 тысяч человек продолжают оставаться под наблюдением врачей.
Всего с начала пандемии коронавирусной инфекцией заразился 261 901 житель региона.
Ранее «Наш город» сообщал, что на прошлой неделе в Тюменской области сохранялась напряжённая эпидемиологическая обстановка, людей, заболевших коронавирусом, за сутки было больше. Также отмечался высокий рост заболеваемости гриппом и ОРВИ.