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Posted Сегодня, 14:19

Published Сегодня, 14:19

Modified Сегодня, 15:10

Updated Сегодня, 15:10

За минувшие сутки в Тюмени коронавирусом заболели более ста детей

24 февраля 2023, 14:19
Фото: 1MI

В Тюменской области выявили 368 новых случаев заражения коронавирусом

В период на 24 февраля 2023 года в регионе коронавирусной инфекцией заразились 368 человек, среди них — 107 детей. Трое пациентов подключены к ИВЛ, сообщили в инфоцентре правительства области.

229 больных пошли на поправку, около 3 тысяч человек продолжают оставаться под наблюдением врачей.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекцией заразился 261 901 житель региона.

Ранее «Наш город» сообщал, что на прошлой неделе в Тюменской области сохранялась напряжённая эпидемиологическая обстановка, людей, заболевших коронавирусом, за сутки было больше. Также отмечался высокий рост заболеваемости гриппом и ОРВИ.

 

В Тюмени предоставили новые данные по заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом
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#Елена Чебоксарова#Коронавирусная инфекция#Коронавирус#Коронавирус COVID-19#Пациенты#Больные#Врачи#Тюмень
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