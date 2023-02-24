В Тюменской области упал вдвое уровень трудоустройства на работу

По информации ведомства, если на 1 февраля 2022 года уровень трудоустройства составлял 40,8%, то на 1 февраля 2023 — 25,4%. Число жителей региона, нашедших работу, сократилось практически в два раза — с 914 до 593 человек, пишет РБК Тюмень.