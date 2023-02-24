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Published Сегодня, 05:16

Modified Сегодня, 05:38

Updated Сегодня, 05:38

В Тюменской области упал вдвое уровень трудоустройства на работу

24 февраля 2023, 05:16
Фото: 1MI

В Тюменской области число трудоустройств сократилось практически в два раза

Жители Тюменской области стали реже находить работу. Об этом свидетельствуют данные департамента труда и занятости населения.
Сюжет
Тюмень

По информации ведомства, если на 1 февраля 2022 года уровень трудоустройства составлял 40,8%, то на 1 февраля 2023 — 25,4%. Число жителей региона, нашедших работу, сократилось практически в два раза — с 914 до 593 человек, пишет РБК Тюмень.

В целом на начало февраля 2022 года в службе занятости на учет было поставлено 2 тысячи 243 человека, обратившихся за содействием в поиске работы. На начало февраля 2023 года — 2 тысяч 333.

Ранее «Наш Город» писал, что более 100 жителей Тюменской области попадут этой весной под сокращения. В марте из тюменских компаний будет уволено 80 человек, в апреле — 30.

Из тюменских компаний весной уволят более 100 сотрудников
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Работа#Департамент труда и занятости населения#Тюмень#Тюменская область
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