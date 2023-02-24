В Тюменской области упал вдвое уровень трудоустройства на работу

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
По информации ведомства, если на 1 февраля 2022 года уровень трудоустройства составлял 40,8%, то на 1 февраля 2023 — 25,4%. Число жителей региона, нашедших работу, сократилось практически в два раза — с 914 до 593 человек, пишет РБК Тюмень.
В целом на начало февраля 2022 года в службе занятости на учет было поставлено 2 тысячи 243 человека, обратившихся за содействием в поиске работы. На начало февраля 2023 года — 2 тысяч 333.
Ранее «Наш Город» писал, что более 100 жителей Тюменской области попадут этой весной под сокращения. В марте из тюменских компаний будет уволено 80 человек, в апреле — 30.