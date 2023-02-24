В Тюмени женщины ищут «мужскую» работу, а мужчины — «женскую»

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
По данным аналитиков «Авито Работа», в сфере логистики женщины преимущественно выбирают профессию водителя, в сфере IT — экспертов по телекоммуникациям и программистами. В строительной отрасли большая часть резюме зарегистрирована на вакансиях штукатуров, маляров, крановщиц.
Одновременно с этим представители сильного пола предпочитают работу в индустрии красоты и отрасли образования.
В то же время, тюменские мужчины стали чаще претендовать на традиционно женские должности в сфере образования и в индустрии красоты.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области почти в два раза сократилось число трудоустройств на работу. По информации департамента труда и занятости населения, этот показатель снизился с 40% до 25,4%.