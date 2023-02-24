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Published Сегодня, 11:31

Modified Сегодня, 11:33

Updated Сегодня, 11:33

В Тюмени женщины ищут «мужскую» работу, а мужчины — «женскую»

24 февраля 2023, 11:31
Фото: 1MI

В Тюмени женщины стали чаще искать «мужскую» работу

В Тюмени на 59% увеличилось число представительниц прекрасного пола, ищущих работу в областях логистики и транспорта. На 37% и 36% выросло число тюменок, претендующих на работу в сферах IT и строительстве.
Сюжет
Тюмень

По данным аналитиков «Авито Работа», в сфере логистики женщины преимущественно выбирают профессию водителя, в сфере IT — экспертов по телекоммуникациям и программистами. В строительной отрасли большая часть резюме зарегистрирована на вакансиях штукатуров, маляров, крановщиц.

Одновременно с этим представители сильного пола предпочитают работу в индустрии красоты и отрасли образования.

В то же время, тюменские мужчины стали чаще претендовать на традиционно женские должности в сфере образования и в индустрии красоты.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области почти в два раза сократилось число трудоустройств на работу. По информации департамента труда и занятости населения, этот показатель снизился с 40% до 25,4%.

В Тюменской области упал вдвое уровень трудоустройства на работу
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Работа#Вакансии#Исследования#Тюменцы#Экономика#Тюмень#Тюменская область
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