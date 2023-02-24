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Published Сегодня, 10:27

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Updated Сегодня, 10:31

В Тюмени женщина избила подростка у дома на улице Широтной. Скрин

24 февраля 2023, 10:27

Тюменка избила подростка у дома на улице Широтной в Тюмени

В областной столице 23 февраля примерно в 23:44 женщина избила подростка. По данным тг-канала «Тюмень №1» инцидент произошел на улице Широтной. Горожане осудили действия тюменки.
Фото: тг-канал "Тюмень №1"
«На улице Широтной неадекватная женщина ударила подростка, вероятно, это его мать», — рассказала подписчица тг-канала «Тюмень №1».

Инцидент попал на видео и вызвал дискуссии среди тюменцев. Люди разделились на два лагеря, одни выступили за физические наказания, другие были против.

«Люди, вам нормально оправдывать физическое насилие? Давно ли УК РФ открывали, если вообще открывали? Оправдывая насилие, вы показываете свою неадекватность», - отметил один из подписчиков тг-канала «Тюмень №1».

Ранее «Наш город» сообщал, что жители Тюмени не поддерживают моду на необычные и красивые имена.

Жители Тюмени не поддерживают моду на необычные и красивые имена
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#Александр Мязин#Нападение#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Погода#Работа
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