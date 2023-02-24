В Тюмени женщина избила подростка у дома на улице Широтной. Скрин

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
«На улице Широтной неадекватная женщина ударила подростка, вероятно, это его мать», — рассказала подписчица тг-канала «Тюмень №1».
Инцидент попал на видео и вызвал дискуссии среди тюменцев. Люди разделились на два лагеря, одни выступили за физические наказания, другие были против.
«Люди, вам нормально оправдывать физическое насилие? Давно ли УК РФ открывали, если вообще открывали? Оправдывая насилие, вы показываете свою неадекватность», - отметил один из подписчиков тг-канала «Тюмень №1».
Ранее «Наш город» сообщал, что жители Тюмени не поддерживают моду на необычные и красивые имена.