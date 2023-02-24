В Тюмени зарплату в 100 тысяч рублей получают сборщики мебели, капитаны, наладчики

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
На выплаты в 100 тысяч в месяц могут рассчитывать сборщики мебели, обработчики металла, автомоляры, капитаны судна, наладчики станков и манипуляторов с программным управлением.
Стоит отметить, что сборщики мебели могут заработать только при сдельной форме оплаты. При этом новый сотрудник должен самостоятельно уметь организовать и спланировать рабочее время и уметь обрабатывать большие «объёмы информации».
Наладчики оборудования обязаны настроить схему работы станков по чертежу и маршрутной карте на каждую деталь.
Ранее «Наш город» сообщал, что на зарплату до 200 тысяч рублей в областной столице могут претендовать стоматологи, электрогазосварщики, машинисты, анестезиологи, инженеры, руководители.