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Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:16

Updated Сегодня, 12:16

В Тюмени зарплату в 100 тысяч рублей получают сборщики мебели, капитаны, наладчики

24 февраля 2023, 12:16
Фото: 1MI

Тюменские сборщики мебели, капитаны, наладчики получают до 100 тысяч в месяц

По данным сайта Зарплата.ру, тюменские работодатели предлагают сотрудникам зарплату в 100 тысяч рублей. На неё могут рассчитывать специалисты с опытом работы от 3 лет и имеющие необходимые навыки.

На выплаты в 100 тысяч в месяц могут рассчитывать сборщики мебели, обработчики металла, автомоляры, капитаны судна, наладчики станков и манипуляторов с программным управлением.

Стоит отметить, что сборщики мебели могут заработать только при сдельной форме оплаты. При этом новый сотрудник должен самостоятельно уметь организовать и спланировать рабочее время и уметь обрабатывать большие «объёмы информации».

Наладчики оборудования обязаны настроить схему работы станков по чертежу и маршрутной карте на каждую деталь.

Ранее «Наш город» сообщал, что на зарплату до 200 тысяч рублей в областной столице могут претендовать стоматологи, электрогазосварщики, машинисты, анестезиологи, инженеры, руководители.

Названы профессии с зарплатой до 200 тысяч рублей в Тюмени
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Деньги#Экономика#Зарплата#Средняя зарплата#Александр Мязин
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