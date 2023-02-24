В Тюмени продают гостиницу-хостел за 650 тысяч рублей. Фото

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
Modified Сегодня, 05:41
Updated Сегодня, 05:41
Основной ориентир сделан на студентов ТГАСУ и ТВВИКУ, так как мини-гостиница расположена рядом с учебными заведениями. Всего в хостеле имеется 48 спальных мест, два номера категории «люкс», два номера «комфорт», два номера «стандарт». В гостинице оборудованы гостевой зал, кухня, две туалетных и душевых комнаты.
«В продажу входит: все оборудование, мебель, долгосрочное право аренды, СРМ система ведения клиентов, личные кабинеты на агрегаторах бронирования и сайт хостела», — указано в объявлении.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области нашли самые дешевые квартиры стоимостью не более 700 тысяч рублей. Двух и трехкомнатные квартиры за 600 тысяч рублей продают в Нижнетавдинском и Исетском районах.