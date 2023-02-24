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Published Сегодня, 05:39

Modified Сегодня, 05:41

Updated Сегодня, 05:41

В Тюмени продают гостиницу-хостел за 650 тысяч рублей. Фото

24 февраля 2023, 05:39
Фото: etagi.com

В Тюмени продают гостиницу за 650 тысяч рублей

В Тюмени на продажу за 650 тысяч рублей выставлена мини-гостиница, расположенная на улице Болотникова, в районе Дома Обороны. В опубликованном объявлении указано, что хостел является действующим. На рынке работает порядка пяти лет и имеет хороший рейтинг в приложении о путешествиях Тripadvisor.
Сюжет
Тюмень
Фото: etagi.com

Основной ориентир сделан на студентов ТГАСУ и ТВВИКУ, так как мини-гостиница расположена рядом с учебными заведениями. Всего в хостеле имеется 48 спальных мест, два номера категории «люкс», два номера «комфорт», два номера «стандарт». В гостинице оборудованы гостевой зал, кухня, две туалетных и душевых комнаты.

«В продажу входит: все оборудование, мебель, долгосрочное право аренды, СРМ система ведения клиентов, личные кабинеты на агрегаторах бронирования и сайт хостела», — указано в объявлении.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области нашли самые дешевые квартиры стоимостью не более 700 тысяч рублей. Двух и трехкомнатные квартиры за 600 тысяч рублей продают в Нижнетавдинском и Исетском районах.

В Тюменской области найдены самые дешевые квартиры
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Гостиницы#Хостелы#Продажа#Покупка-продажа#Тюмень#Тюменская область
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