В Тюмени на Ямской внедорожник влетел в «Хонду», пострадала женщина. Видео

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Внедорожник влетел в правый бок легковушки, у «Хонды» сработали шторки безопасности. Ущерб от аварии значительный, пострадала пассажирка седана. Стоит отметить, что в момент ДТП одна из машин ударилась в железный столб.
Обстоятельства аварии выясняются. «Наш город» отправил запрос в ГИБДД по Тюменской области.
Ранее сообщалось, что 24 февраля ГИБДД проводит рейд на тюменских дорогах. По данным «Нашего города» инспекторы ищут пьяных водителей.