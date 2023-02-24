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Posted Сегодня, 13:36

Published Сегодня, 13:36

Modified Сегодня, 13:36

Updated Сегодня, 13:36

В Тюмени на Ямской внедорожник влетел в «Хонду», пострадала женщина. Видео

24 февраля 2023, 13:36
Фото: nashgorod.ru

Тюменка пострадала в ДТП на улице Ямской. Столкнулись внедорожник и «Хонда». Видео

По данным «Нашего города», в областной столице 24 февраля на перекрёстке улиц Ямской и Полевой столкнулись внедорожник «Инфинити» и «Хонда». На место инцидента прибыли медики скорой помощи.
Видео: 1MI

Внедорожник влетел в правый бок легковушки, у «Хонды» сработали шторки безопасности. Ущерб от аварии значительный, пострадала пассажирка седана. Стоит отметить, что в момент ДТП одна из машин ударилась в железный столб.

Обстоятельства аварии выясняются. «Наш город» отправил запрос в ГИБДД по Тюменской области.

Ранее сообщалось, что 24 февраля ГИБДД проводит рейд на тюменских дорогах. По данным «Нашего города» инспекторы ищут пьяных водителей.

ГИБДД усилит контроль на основных тюменских дорогах до конца праздников
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Водители#Дороги#Погода#ГИБДД#Безопасность на дорогах#Происшествия#Автомобилисты#Видео
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