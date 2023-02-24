В Тюмень идут снегопады, задержали подростка с коктейлем Молотова, рейтинг больниц

По предварительным прогнозам снег будет идти в течение всей недели. Больше всего осадков ожидается в понедельник и среду. Что касается температуры воздуха, то в понедельник, 27 февраля, она составит 0 - 3. Во вторник термометры покажут от - 3 до - 6 в ночные часы.