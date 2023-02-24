В Тюмень идут снегопады, задержали подростка с коктейлем Молотова, рейтинг больниц

Posted Сегодня, 17:57
Published Сегодня, 17:57
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Updated Сегодня, 17:57
После Масленицы в Тюмени выпадет недельная норма осадков.
«В дождевом эквиваленте объем осадков превысит 4,7 единиц, что в среднем для февраля является недельной нормой», — сообщается на сайте Gismeteo.
По предварительным прогнозам снег будет идти в течение всей недели. Больше всего осадков ожидается в понедельник и среду. Что касается температуры воздуха, то в понедельник, 27 февраля, она составит 0 - 3. Во вторник термометры покажут от - 3 до - 6 в ночные часы.
В первый день весны, 1 марта, температура воздуха составит -2 градуса в светлое время суток и — 4-5 в ночные часы.
В Тобольске полиция задержала 15-летнего школьника с коктейлем Молотова.
Сотрудники МВД предотвратили попытку диверсии. В Тобольске задержали 15-летнего школьника, в руках у него был коктейль Молотова. С бутылкой зажигательной смеси подросток направлялся в военкомат Тобольска и Тобольского района. Однако совершить задуманное юному горожанину не удалось.
Рейтинг больниц Тюмени.
Опубликован рейтинг учреждений здравоохранения за 2021 год. В него попали и частные клиники в Тюмени. По данным депздрава Тюменской области, десятки больниц и поликлиник получили свои оценки качества работы.
Всего в рейтинге оценили 35 тюменских больниц и лечебных учреждений. Высший балл получили поликлиники № 17 и 12, поликлиника имени Нигинского.
Далее следует ГАУЗ ТО «Областной офтальмологический диспансер», городская поликлиника №3, МСЧ «Нефтяник», хоспис, поликлиника №5. На 10 месте ООО «Мать и дитя».
В числе лучших поликлиники №6, 8, 13 и 14.
Ранее «Наш город» сообщал, что в клинической больнице «РЖД-Медицина» людям приходится сидеть в очереди по 3-4 часа.