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Published Сегодня, 17:57

Modified Сегодня, 17:57

Updated Сегодня, 17:57

В Тюмень идут снегопады, задержали подростка с коктейлем Молотова, рейтинг больниц

24 февраля 2023, 17:57
Фото: 1MI

Рейтинг больниц Тюмени, идут снегопады, задержали подростка с коктейлем Молотова

В начале следующей недели в Тюмени придут снегопады. По прогнозам синоптиков, за сутки 27 февраля выпадет дневная норма осадков в виде снега. Температура воздуха поднимется до – 2 градусов.
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Тюмень

После Масленицы в Тюмени выпадет недельная норма осадков.       

«В дождевом эквиваленте объем осадков превысит 4,7 единиц, что в среднем для февраля является недельной нормой», — сообщается на сайте Gismeteo.

По предварительным прогнозам снег будет идти в течение всей недели. Больше всего осадков ожидается в понедельник и среду. Что касается температуры воздуха, то в понедельник, 27 февраля, она составит 0 - 3. Во вторник термометры покажут от - 3 до - 6 в ночные часы.

В первый день весны, 1 марта, температура воздуха составит -2 градуса в светлое время суток и — 4-5 в ночные часы.

В Тобольске полиция задержала 15-летнего школьника с коктейлем Молотова.       

Сотрудники МВД предотвратили попытку диверсии. В Тобольске задержали 15-летнего школьника, в руках у него был коктейль Молотова. С бутылкой зажигательной смеси подросток направлялся в военкомат Тобольска и Тобольского района. Однако совершить задуманное юному горожанину не удалось.

Рейтинг больниц Тюмени.  

Опубликован рейтинг учреждений здравоохранения за 2021 год. В него попали и частные клиники в Тюмени. По данным депздрава Тюменской области, десятки больниц и поликлиник получили свои оценки качества работы.

Всего в рейтинге оценили 35 тюменских больниц и лечебных учреждений. Высший балл получили поликлиники № 17 и 12, поликлиника имени Нигинского.

Далее следует ГАУЗ ТО «Областной офтальмологический диспансер», городская поликлиника №3, МСЧ «Нефтяник», хоспис, поликлиника №5. На 10 месте ООО «Мать и дитя».

В числе лучших поликлиники №6, 8, 13 и 14.

Ранее «Наш город» сообщал, что в клинической больнице «РЖД-Медицина» людям приходится сидеть в очереди по 3-4 часа.

Опубликован рейтинг лучших поликлиник города Тюмени
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