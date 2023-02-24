nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:23

Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

В многоквартирном доме на Республики в Тюмени забился мусоропровод

24 февраля 2023, 11:23
Фото: Скрин паблика "ЧС Тюмень"

Жильцы дома на улице Республики в Тюмени складируют мусор в подъезде

Жители многоквартирного дома на улице Республики, 216, сообщили о забитом мусоропроводе. По данным паблика «ЧС Тюмень», владельцы квартир делают заявки в УК, но организация не реагирует.

В первом подъезде скопилось много мусора. Некоторые жильцы не выносят его на улицу.

«Республики, 216, подъезд 1 мусоропровод забит, крысы бегают каждый день. Делаем заявку УК «Компромисс» не реагирует», - сообщает тюменка Маргарита Ш. в паблике «Чс Тюмень».

Большинство тюменцев отметили в комментариях, что жильцы должны сами соблюдать чистоту в подъезде. В противном случае появятся тараканы. 

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени женщина избила подростка у дома на улице Широтной.

 

В Тюмени женщина избила подростка у дома на улице Широтной. Скрин
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Мусор#Мусоропровод#Жалобы#Происшествия
Подпишитесь
В Тобольске школьника с коктейлем Молотова задержали на полпути к военкомату
Сегодня, 09:07
Год с начала СВО: как спецоперация изменила жизнь жителей Тюменской области
Сегодня, 09:42
После Масленицы на Тюмень обрушатся снегопады
Сегодня, 08:42
Тюменская компания кормила опасным молоком детей и заключенных
Сегодня, 08:14
В Тюмени продают гостиницу-хостел за 650 тысяч рублей. Фото
Сегодня, 05:39
В Тюменской области упал вдвое уровень трудоустройства на работу
Сегодня, 05:16