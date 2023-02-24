В многоквартирном доме на Республики в Тюмени забился мусоропровод

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
В первом подъезде скопилось много мусора. Некоторые жильцы не выносят его на улицу.
«Республики, 216, подъезд 1 мусоропровод забит, крысы бегают каждый день. Делаем заявку УК «Компромисс» не реагирует», - сообщает тюменка Маргарита Ш. в паблике «Чс Тюмень».
Большинство тюменцев отметили в комментариях, что жильцы должны сами соблюдать чистоту в подъезде. В противном случае появятся тараканы.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени женщина избила подростка у дома на улице Широтной.