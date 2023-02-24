В многоквартирном доме на Республики в Тюмени забился мусоропровод

Жильцы дома на улице Республики в Тюмени складируют мусор в подъезде

Жители многоквартирного дома на улице Республики, 216, сообщили о забитом мусоропроводе. По данным паблика «ЧС Тюмень», владельцы квартир делают заявки в УК, но организация не реагирует.