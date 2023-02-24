В Казанском районе похоронили погибших бойцов ЧВК «Вагнер»

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
«Сергей Дзейтов из деревни Малые Ярки и Александр Головин из деревни Заречка отдали свои жизни, выполняя боевые задачи. Выражаем соболезнования родным и близким погибших. Скорбим вместе с вами», — сообщается на сайте администрации Казанского района.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня в Тобольске состоятся похороны военных Валерия Лобачева и Артура Апасова, погибших в зоне СВО на Украине. Церемония прощания пройдет с 12:00 до 13:00 в траурном зале морга.