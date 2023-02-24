nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:07

Published Сегодня, 06:07

Modified Сегодня, 06:09

Updated Сегодня, 06:09

В Казанском районе похоронили погибших бойцов ЧВК «Вагнер»

24 февраля 2023, 06:07
Фото: 1MI

Два бойца ЧВК «Вагнер» из Тюменской области погибли на Украине

В Казанском районе на этой неделе простились с двумя бойцами ЧВК «Вагнер», погибшими на Донбассе в ходе специальной военной операции, Сергеем Дзейтовым из деревни Малые Ярки и Александром Головиным из деревни Заречка.
Сюжет
Тюмень
Фото: Администрация Казанского района
«Сергей Дзейтов из деревни Малые Ярки и Александр Головин из деревни Заречка отдали свои жизни, выполняя боевые задачи. Выражаем соболезнования родным и близким погибших. Скорбим вместе с вами», — сообщается на сайте администрации Казанского района.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня в Тобольске состоятся похороны военных Валерия Лобачева и Артура Апасова, погибших в зоне СВО на Украине. Церемония прощания пройдет с 12:00 до 13:00 в траурном зале морга.

 

 

 

В Тобольске простятся с двумя военными, погибшими в СВО
Узнать подробнее
#Общество#Новости тюмени#Похороны#Военные#Военнослужащие#Военные действия#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
Подпишитесь
В Тюменской области упал вдвое уровень трудоустройства на работу
Сегодня, 05:16
В Тюменскую область переехали на ПМЖ более 46 тысяч человек
Сегодня, 04:55
Александр Моор попал в санкционный список Австралии
Сегодня, 04:23
Тюменец хочет продать предприятие за несколько миллионов, чтобы получить жилье
Вчера, 17:11
Дважды раненый в бою тюменец рассказал о своих подвигах в фильме
Вчера, 16:18
Астрономы смогли сфотографировать парад Венеры, Юпитера и Луны над Тюменью. Скрин
Вчера, 14:50