В Казанском районе похоронили погибших бойцов ЧВК «Вагнер»

Два бойца ЧВК «Вагнер» из Тюменской области погибли на Украине

В Казанском районе на этой неделе простились с двумя бойцами ЧВК «Вагнер», погибшими на Донбассе в ходе специальной военной операции, Сергеем Дзейтовым из деревни Малые Ярки и Александром Головиным из деревни Заречка.

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