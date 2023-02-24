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Published Сегодня, 11:57

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

Тюменские власти заработали на платных парковках с начала года около 6 млн рублей

24 февраля 2023, 11:57
Фото: 1MI

Мэрия заработает на платных парковках Тюмени десятки миллионов рублей

Тюменские власти намерены увеличить практически в четыре раза в этом году доходы от работы платных паркингов. В бюджете на 2023 год указано, что поступления в городскую казну от предоставления на платной основе парковочных мест запланированы в размере 63,54 миллионов рублей.
Сюжет
Тюмень

Для сравнения, в 2021 году город заработал на платных парковках порядка 17 миллионов рублей.

По данным администрации Тюмени, за первый месяц 2023 года городской бюджет пополнили 3,4 миллиона поступлений от работы платных паркингов, за первые две недели февраля — 2,5 миллионов рублей, пишет 72.RU.

В большинстве случаев, время стоянки не превышает нескольких часов, максимальный период пользования платным парковочным пространством составил двенадцать часов.

Сегодня в Тюмени работают семнадцать платных паркингов. 6 февраля были открыты платные парковки на 1600 машиномест в границах улиц Герцена — Челюскинцев — Республики — Первомайской — Советской — Профсоюзной.

В начале февраля глава администрации Тюмени принял решение об увеличении времени бесплатного пользования платными парковками — с 18:00 до 9:00. Платить за машиноместо необходимо только в будние дни с 9:00 до 18:00. Стоимость часа нахождения машины на платном паркинге составляет 30 рублей. Исключение лишь парковка, расположенная в границах улиц Луначарского — Ирбитской — Ямской — Коммунистической, где стоимость одного часа дешевле на 5 рублей.

Жителей новостроек могут лишить дополнительных бесплатных часов на парковках
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Парковки#Платные парковки#Бюджет города#Деньги#Водители#Касается каждого#Тюменская область
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