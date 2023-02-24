Тюменская компания кормила опасным молоком детей и заключенных

Специалисты управления Россельхознадзора по Тюменской области в ходе проверки обнаружили, что омутинское ООО «Новодеревенское» из двух партий сырого молока весом около 6 тысяч килограммов произвело больше 7 тысяч килограммов молока, сметаны, кефира, творога и других молочных продуктов.