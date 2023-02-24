Тюменская компания кормила опасным молоком детей и заключенных

Posted 24 февраля 08:14
Published 24 февраля 08:14
Modified 24 февраля 10:02
Updated 24 февраля 10:02
Специалисты управления Россельхознадзора по Тюменской области в ходе проверки обнаружили, что омутинское ООО «Новодеревенское» из двух партий сырого молока весом около 6 тысяч килограммов произвело больше 7 тысяч килограммов молока, сметаны, кефира, творога и других молочных продуктов.
Опасные продукты предприятие поставляло в исправительные колонии и детские сады Тюменской области.
В целях пресечения нарушений ООО «Новодеревенское» объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, доступ уполномоченного лица в ФГИС «Меркурий» за допущенные нарушения приостановлен на 10 дней.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 16 февраля введён запрет на ввоз опасных для здоровья икры и форели из Киргизии.