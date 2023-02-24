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Posted 24 февраля 08:14

Published 24 февраля 08:14

Modified 24 февраля 10:02

Updated 24 февраля 10:02

Тюменская компания кормила опасным молоком детей и заключенных

24 февраля 2023, 08:14
Фото: 1MI

Тюменская компания «Новодеревенское» накормила опасным молоком детей и заключенных

В Тюменской области производителя молока уличили в использовании сырья неизвестного происхождения.
Сюжет
Тюмень

Специалисты управления Россельхознадзора по Тюменской области в ходе проверки обнаружили, что омутинское ООО «Новодеревенское» из двух партий сырого молока весом около 6 тысяч килограммов произвело больше 7 тысяч килограммов молока, сметаны, кефира, творога и других молочных продуктов.

Опасные продукты предприятие поставляло в исправительные колонии и детские сады Тюменской области.

В целях пресечения нарушений ООО «Новодеревенское» объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, доступ уполномоченного лица в ФГИС «Меркурий» за допущенные нарушения приостановлен на 10 дней.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 16 февраля введён запрет на ввоз опасных для здоровья икры и форели из Киргизии.

В Тюменской области действует запрет на ввоз небезопасных форели и икры из Киргизии
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Россельхознадзор#Молоко#Тюмень#Тюменская область
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