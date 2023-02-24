Сервисное обслуживание автомобилей в Тюмени подорожает за полгода на 14%

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
По словам специалистов, причиной роста цен станут увеличение стоимости запасных частей, оборудования, расходных материалов. На данный момент стоимость запчастей остается на уровне 2022 года, однако после того, как начнутся новые поставки, она вырастет примерно на 10%, пишет РБК Тюмень.
Что касается ситуации по наличию автозапчастей, то сегодня она значительно лучше, чем летом 2022 года. Практически на все модели автомобилей доступны расходные материалы для технического обслуживания.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени водители отказываются от ОСАГО из-за увеличения стоимости полисов. Автовладельцы уверены в том, что намного экономнее обойдется выплата штрафа за отсутствие полиса, нежели его оформление.