nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:12

Published Сегодня, 11:12

Modified Сегодня, 11:14

Updated Сегодня, 11:14

Сервисное обслуживание автомобилей в Тюмени подорожает за полгода на 14%

24 февраля 2023, 11:12
Фото: 1MI

Стоимость сервисного обслуживания авто в Тюмени подорожает на 14%

В Тюменской области сервисное обслуживание автомобилей может подорожать на 12-14%. Такое прогноз делают эксперты авторынка.
Сюжет
Тюмень

По словам специалистов, причиной роста цен станут увеличение стоимости запасных частей, оборудования, расходных материалов. На данный момент стоимость запчастей остается на уровне 2022 года, однако после того, как начнутся новые поставки, она вырастет примерно на 10%, пишет РБК Тюмень.

Что касается ситуации по наличию автозапчастей, то сегодня она значительно лучше, чем летом 2022 года. Практически на все модели автомобилей доступны расходные материалы для технического обслуживания.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени водители отказываются от ОСАГО из-за увеличения стоимости полисов. Автовладельцы уверены в том, что намного экономнее обойдется выплата штрафа за отсутствие полиса, нежели его оформление.

Тюменские водители отказываются от полисов ОСАГО из-за подорожания
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Рост цен#Автомобили#Автомобилисты#Водители#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
В Тобольске школьника с коктейлем Молотова задержали на полпути к военкомату
Сегодня, 09:07
Год с начала СВО: как спецоперация изменила жизнь жителей Тюменской области
Сегодня, 09:42
После Масленицы на Тюмень обрушатся снегопады
Сегодня, 08:42
Тюменская компания кормила опасным молоком детей и заключенных
Сегодня, 08:14
В Тюмени продают гостиницу-хостел за 650 тысяч рублей. Фото
Сегодня, 05:39
В Тюменской области упал вдвое уровень трудоустройства на работу
Сегодня, 05:16