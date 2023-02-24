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Posted Сегодня, 15:42

Published Сегодня, 15:42

Modified Сегодня, 16:00

Updated Сегодня, 16:00

С марта тюменцы смогут жарить шашлыки на расстоянии 5 метров от дома

24 февраля 2023, 15:42
Фото: 1MI

В Тюменской области начинают действовать изменения в Правилах противопожарного режима

С 1 марта текущего года в Правила противопожарной режима в России будут внесены изменения. В соответствии с некоторыми из них, дачники могут устанавливать мангалы неподалеку от дома, а именно — на расстоянии от 5 метров. Об этом сообщили в пресс-службе областного МЧС.
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Также отныне категорически запрещается устанавливать глухие решётки на окнах в подвалах домов и загромождать эвакуационные пути и выходы.

Раньше жарить шашлыки разрешалось на минимальном расстоянии 20 метров от жилых построек, а костры можно было разжигать минимум в 50 метрах.

Ранее «Наш город» сообщал, что с начала текущего года на дачах Тюмени уже произошло 11 пожаров. Одна из основных причин возгорания — неправильная эксплуатация печи.

 

 

С начала года на дачах в Тюмени произошло 11 пожаров
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#Елена Чебоксарова#Шашлыки#Дача#Дачный сезон#Тюменская весна#Весна#Пожарная безопасность#МЧС#Сотрудники МЧС
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