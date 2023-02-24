С марта тюменцы смогут жарить шашлыки на расстоянии 5 метров от дома

В Тюменской области начинают действовать изменения в Правилах противопожарного режима

С 1 марта текущего года в Правила противопожарной режима в России будут внесены изменения. В соответствии с некоторыми из них, дачники могут устанавливать мангалы неподалеку от дома, а именно — на расстоянии от 5 метров. Об этом сообщили в пресс-службе областного МЧС.

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