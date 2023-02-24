С марта тюменцы смогут жарить шашлыки на расстоянии 5 метров от дома

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
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Также отныне категорически запрещается устанавливать глухие решётки на окнах в подвалах домов и загромождать эвакуационные пути и выходы.
Раньше жарить шашлыки разрешалось на минимальном расстоянии 20 метров от жилых построек, а костры можно было разжигать минимум в 50 метрах.
Ранее «Наш город» сообщал, что с начала текущего года на дачах Тюмени уже произошло 11 пожаров. Одна из основных причин возгорания — неправильная эксплуатация печи.