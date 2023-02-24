После Масленицы на Тюмень обрушатся снегопады

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
«В дождевом эквиваленте объем осадков превысит 4,7 единиц, что в среднем для февраля является недельной нормой», — сообщается на сайте Gismeteo.
Снег будет идти в течение всей недели. Самыми снежными днями станут понедельник и среда. Что касается температуры воздуха, то в понедельник, 27 февраля, она составит 0 -3. Во вторник термометры покажут 0 -1 днем и -3 -6 в ночные часы.
В первый день весны, 1 марта, температура воздуха составит -2 -3 в светлое время суток и — 4-5 в ночные часы.