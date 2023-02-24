После Масленицы на Тюмень обрушатся снегопады

Снег будет идти в течение всей недели. Самыми снежными днями станут понедельник и среда. Что касается температуры воздуха, то в понедельник, 27 февраля, она составит 0 -3. Во вторник термометры покажут 0 -1 днем и -3 -6 в ночные часы.