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Posted Сегодня, 08:42

Published Сегодня, 08:42

Modified Сегодня, 08:44

Updated Сегодня, 08:44

После Масленицы на Тюмень обрушатся снегопады

24 февраля 2023, 08:42
Фото: 1MI

После Масленицы в Тюмени выпадет недельная норма осадков

В начале следующей недели на тюменскую землю придут снегопады. По прогнозам синоптиков, за сутки 27 февраля выпадет дневная норма осадков.
Сюжет
Тюмень
«В дождевом эквиваленте объем осадков превысит 4,7 единиц, что в среднем для февраля является недельной нормой», — сообщается на сайте Gismeteo.

Снег будет идти в течение всей недели. Самыми снежными днями станут понедельник и среда. Что касается температуры воздуха, то в понедельник, 27 февраля, она составит 0 -3. Во вторник термометры покажут 0 -1 днем и -3 -6 в ночные часы.

В первый день весны, 1 марта, температура воздуха составит -2 -3 в светлое время суток и — 4-5 в ночные часы.

 

 

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Погода#Погода в Тюмени#Тюмень#Тюменская область
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