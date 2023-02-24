nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:39

Published Сегодня, 11:39

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

Погибшего под Артемовском отца троих детей похоронили в Тюмени с почестями

24 февраля 2023, 11:39
Фото: nashgorod.ru

Вагнеровец из Тюмени погиб за 10 дней до рождения третьего сына

42-летнего жителя Тюменской области, бойца ЧВК «Вагнер» Алексея Зеленского похоронили сегодня на Аллее Славы, расположенной на Червишевском кладбище. Военный получил смертельное осколочное ранение 6 февраля во время выполнения боевого задания под Артемовском (Бахмутом).
Сюжет
Тюмень

Церемония прощания прошла со всеми воинскими почестями, почетным караулом и оркестром. От лица военного комиссара Тюменской области была произнесена речь и принесены соболезнования семье погибшего военного.

Во время похорон на кладбище дежурили медики скорой помощи. Ритуальный кортеж сопровождали сотрудники ГИБДД.

Фото: nashgorod.ru

Алексей Зеленский принимал участие в СВО в составе ЧВК «Вагнер» с ноября 2022 года, из Тюмени его отряд был отправлен 18 ноября.

По словам знакомых вдовы погибшего военного, Зеленский был участником Первой чеченской войны. Его родные и близкие были уверены в том, что боевой опыт поможет ему в СВО. 

Фото: nashgorod.ru

У Зеленского осталась жена и трое сыновей. Самому старшему из них — 14 лет, самому младшему на днях исполнилась всего неделя, среднему — 7 лет. Третьего сына назвали Алексеем в честь отца. 

Супруга погибшего бойца рассказала «Нашему Городу» о том, что о смерти мужа она узнала на второй день после выписки из роддома.

«19 февраля приехала после выписки из роддома домой. 20 февраля мне позвонили из Екатеринбурга и сообщили о том, что муж погиб. Нужно было ехать в Екатеринбург за свидетельством о смерти. Утром 21 февраля я поехала с пятидневным ребенком на руках в Екаттеринбург. До последнего надеялась, что это ошибка. Спросила, как определили, что это именно он — мне пояснили, что по номеру жетона и личному делу, где прописаны все отличительные знаки — от шрамов до татуировок», — рассказала «Нашему Городу» супруга погибшего.

Семья Зеленских жила в аварийном доме в районе Лесобазы, но из-за рождения третьего ребёнка вынуждена была переехать в съемное жилье. Сейчас вдова вагнеровца просит помочь знакомых в оплате аренды — семья осталась без кормильца.

В Казанском районе похоронили погибших бойцов ЧВК «Вагнер»
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Тюмень#Тюменская область#Общество#Новости тюмени#Военные#Военнослужащие#Военная служба#Военные травмы#Военные действия#Похороны#Дети
Подпишитесь
В Тобольске школьника с коктейлем Молотова задержали на полпути к военкомату
Сегодня, 09:07
Год с начала СВО: как спецоперация изменила жизнь жителей Тюменской области
Сегодня, 09:42
После Масленицы на Тюмень обрушатся снегопады
Сегодня, 08:42
Тюменская компания кормила опасным молоком детей и заключенных
Сегодня, 08:14
В Тюмени продают гостиницу-хостел за 650 тысяч рублей. Фото
Сегодня, 05:39
В Тюменской области упал вдвое уровень трудоустройства на работу
Сегодня, 05:16