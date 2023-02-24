Погибшего под Артемовском отца троих детей похоронили в Тюмени с почестями

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Церемония прощания прошла со всеми воинскими почестями, почетным караулом и оркестром. От лица военного комиссара Тюменской области была произнесена речь и принесены соболезнования семье погибшего военного.
Во время похорон на кладбище дежурили медики скорой помощи. Ритуальный кортеж сопровождали сотрудники ГИБДД.
Алексей Зеленский принимал участие в СВО в составе ЧВК «Вагнер» с ноября 2022 года, из Тюмени его отряд был отправлен 18 ноября.
По словам знакомых вдовы погибшего военного, Зеленский был участником Первой чеченской войны. Его родные и близкие были уверены в том, что боевой опыт поможет ему в СВО.
У Зеленского осталась жена и трое сыновей. Самому старшему из них — 14 лет, самому младшему на днях исполнилась всего неделя, среднему — 7 лет. Третьего сына назвали Алексеем в честь отца.
Супруга погибшего бойца рассказала «Нашему Городу» о том, что о смерти мужа она узнала на второй день после выписки из роддома.
«19 февраля приехала после выписки из роддома домой. 20 февраля мне позвонили из Екатеринбурга и сообщили о том, что муж погиб. Нужно было ехать в Екатеринбург за свидетельством о смерти. Утром 21 февраля я поехала с пятидневным ребенком на руках в Екаттеринбург. До последнего надеялась, что это ошибка. Спросила, как определили, что это именно он — мне пояснили, что по номеру жетона и личному делу, где прописаны все отличительные знаки — от шрамов до татуировок», — рассказала «Нашему Городу» супруга погибшего.
Семья Зеленских жила в аварийном доме в районе Лесобазы, но из-за рождения третьего ребёнка вынуждена была переехать в съемное жилье. Сейчас вдова вагнеровца просит помочь знакомых в оплате аренды — семья осталась без кормильца.