Опубликован рейтинг лучших поликлиник города Тюмени

Составлен рейтинг лучших поликлиник в Тюмени

Появился рейтинг учреждений здравоохранения по итогам 2021 года. В него попали и частные клиники в Тюмени. По данным депздрава Тюменской области, рейтинг был сформирован на основе независимой оценки качества.

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