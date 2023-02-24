Опубликован рейтинг лучших поликлиник города Тюмени

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Всего в рейтинге оценили 35 тюменских больниц и лечебных учреждений. Высший балл получили поликлиники № 17 и 12, поликлиника имени Нигинского.
Далее следует ГАУЗ ТО «Областной офтальмологический диспансер», городская поликлиника №3, МСЧ «Нефтяник», хоспис, поликлиника №5. На 10 месте ООО «Мать и дитя».
В числе лучших поликлиники №6, 8, 13 и 14.
Ранее «Наш город» сообщал, что в клинической больнице «РЖД-Медицина» людям приходится сидеть в очереди по 3-4 часа.