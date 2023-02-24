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Published Сегодня, 14:10

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

Опубликован рейтинг лучших поликлиник города Тюмени

24 февраля 2023, 14:10
Фото: 1MI

Составлен рейтинг лучших поликлиник в Тюмени

Появился рейтинг учреждений здравоохранения по итогам 2021 года. В него попали и частные клиники в Тюмени. По данным депздрава Тюменской области, рейтинг был сформирован на основе независимой оценки качества.
Сюжет
Тюмень

Всего в рейтинге оценили 35 тюменских больниц и лечебных учреждений. Высший балл получили поликлиники № 17 и 12, поликлиника имени Нигинского.

Далее следует ГАУЗ ТО «Областной офтальмологический диспансер», городская поликлиника №3, МСЧ «Нефтяник», хоспис, поликлиника №5. На 10 месте ООО «Мать и дитя».

В числе лучших поликлиники №6, 8, 13 и 14.

Ранее «Наш город» сообщал, что в клинической больнице «РЖД-Медицина» людям приходится сидеть в очереди по 3-4 часа.

Пациенты теряют сознание в тюменской больнице из-за больших очередей
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Поликлиники#Поликлиника#Экономика#Работа#Больницы#Тюмень
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