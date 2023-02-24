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Posted Сегодня, 17:43

Published Сегодня, 17:43

Modified Сегодня, 19:06

Updated Сегодня, 19:06

Из-за переедания после праздничных застолий тюменцы стали чаще попадать в больницу

24 февраля 2023, 17:43
Фото: 1MI

В тюменскую больницу после праздников обращается много больных с холециститом

За период выходных и праздников в городскую больницу поступает много обращений от больных с холециститом. Об этом сообщил на своей странице Вконтакте руководитель экстренной службы ОКБ № 2 Антон Терехин.

Как правило, появление заболевания связано с перееданием. В такие дни люди употребляют много жирного, жареного и сладкого. Нередко это становится причиной воспаления желчного пузыря, особенно у тех, кто страдает желчнокаменной болезнью.

Терехин рассказал про симптомы острой формы холецистита. Это колючая боль в правом подреберье, ощущение горечи во рту, пожелтение кожи, тошнота. Также может возникнуть слабость, подняться температура, кружиться голова. Специалист рекомендует не принимать лекарственные препараты до осмотра врача для более точной диагностики. По его словам, чтобы уменьшить боль, достаточно лечь на правый бок и пить больше воды в небольших количества в случае тошноты.

Терехин посоветовал придерживаться диеты даже в праздничные дни и употреблять крупы, куриное мясо без кожи, приготовленное на пару или отварное, нежирное молочные продукты, а также овощи, среди которых будут вредны только редька, редис и баклажан.

Ранее «Наш город» писал, что в Генпрокуратуру и Роспотребнадзор поступили обращения с призывом проверить организации, занимающиеся доставкой здоровой еды, поскольку в Ростове ею отравились 50 человек.

Доставщиков здоровой еды просят проверить после массового отравления в Ростове
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#Елена Чебоксарова#Переедание#Праздники#Застолье#Холецистит#Тюменская область#Врач#Советы специалистов
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