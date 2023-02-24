Из-за переедания после праздничных застолий тюменцы стали чаще попадать в больницу

Posted Сегодня, 17:43
Published Сегодня, 17:43
Modified Сегодня, 19:06
Updated Сегодня, 19:06
Как правило, появление заболевания связано с перееданием. В такие дни люди употребляют много жирного, жареного и сладкого. Нередко это становится причиной воспаления желчного пузыря, особенно у тех, кто страдает желчнокаменной болезнью.
Терехин рассказал про симптомы острой формы холецистита. Это колючая боль в правом подреберье, ощущение горечи во рту, пожелтение кожи, тошнота. Также может возникнуть слабость, подняться температура, кружиться голова. Специалист рекомендует не принимать лекарственные препараты до осмотра врача для более точной диагностики. По его словам, чтобы уменьшить боль, достаточно лечь на правый бок и пить больше воды в небольших количества в случае тошноты.
Терехин посоветовал придерживаться диеты даже в праздничные дни и употреблять крупы, куриное мясо без кожи, приготовленное на пару или отварное, нежирное молочные продукты, а также овощи, среди которых будут вредны только редька, редис и баклажан.
Ранее «Наш город» писал, что в Генпрокуратуру и Роспотребнадзор поступили обращения с призывом проверить организации, занимающиеся доставкой здоровой еды, поскольку в Ростове ею отравились 50 человек.