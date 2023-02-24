Из-за переедания после праздничных застолий тюменцы стали чаще попадать в больницу

Терехин рассказал про симптомы острой формы холецистита. Это колючая боль в правом подреберье, ощущение горечи во рту, пожелтение кожи, тошнота. Также может возникнуть слабость, подняться температура, кружиться голова. Специалист рекомендует не принимать лекарственные препараты до осмотра врача для более точной диагностики. По его словам, чтобы уменьшить боль, достаточно лечь на правый бок и пить больше воды в небольших количества в случае тошноты.