Ишимцы выберут территорию для благоустройства

Жителям Ишима предлагают выбрать площадку для благоустройства двора

Ишимцы смогут проголосовать за благоустройство двора. Им предлагают выбрать одной из двух территорий на улицах Шаронова и Карла Маркса до 15 марта. В 2024 году все работы должны быть завершены.

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