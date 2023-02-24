Ишимцы выберут территорию для благоустройства

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Выбор этих площадок был обусловлен большим количеством обращений. Но сделать можно только один объект.
По данным издания «Тюменская линия», оба двора довольно большие. После выбора площадки будут разработаны варианты дизайн-проектов по благоустройству. Жители Ишима выберут лучший на голосовании.
Подрядчика выберут на аукционе (сайт Госзакупки).
Ранее «Наш город» сообщал, что росприроднадзор добивается штрафа в 5 млн для тюменских властей из-за складирования снега.