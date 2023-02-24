nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:15

Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

Ишимцы выберут территорию для благоустройства

24 февраля 2023, 13:15
Фото: 1MI

Жителям Ишима предлагают выбрать площадку для благоустройства двора

Ишимцы смогут проголосовать за благоустройство двора. Им предлагают выбрать одной из двух территорий на улицах Шаронова и Карла Маркса до 15 марта. В 2024 году все работы должны быть завершены.

Выбор этих площадок был обусловлен большим количеством обращений. Но сделать можно только один объект.

По данным издания «Тюменская линия», оба двора довольно большие. После выбора площадки будут разработаны варианты дизайн-проектов по благоустройству. Жители Ишима выберут лучший на голосовании.

Подрядчика выберут на аукционе (сайт Госзакупки).

Ранее «Наш город» сообщал, что росприроднадзор добивается штрафа в 5 млн для тюменских властей из-за складирования снега.

Росприроднадзор добивается штрафа в 5 млн для властей из-за складирования снега
Узнать подробнее
#Общество#Работа#Экономика#Закупки#Муниципальные закупки#Правила благоустройства территории Тюмени#Дороги#Тюменцы#Касается каждого#Александр Мязин
Подпишитесь
В Тобольске школьника с коктейлем Молотова задержали на полпути к военкомату
Сегодня, 09:07
Год с начала СВО: как спецоперация изменила жизнь жителей Тюменской области
Сегодня, 09:42
После Масленицы на Тюмень обрушатся снегопады
Сегодня, 08:42
Тюменская компания кормила опасным молоком детей и заключенных
Сегодня, 08:14
В Тюмени продают гостиницу-хостел за 650 тысяч рублей. Фото
Сегодня, 05:39
В Тюменской области упал вдвое уровень трудоустройства на работу
Сегодня, 05:16