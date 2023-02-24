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Posted Сегодня, 09:42

Published Сегодня, 09:42

Modified Сегодня, 09:43

Updated Сегодня, 09:43

Год с начала СВО: как спецоперация изменила жизнь жителей Тюменской области

24 февраля 2023, 09:42
Фото: 1MI

Спецоперация изменила жизнь жителей Тюменской области

Ровно год назад, 24 февраля 2022 года, президент России Владимир Путин сообщил жителям России о начале специальной военной операции на территории Украины. Данное событие стало самым значимым в 2022 году и отразилось абсолютно на всех сферах жизни.
Сюжет
Тюмень

«Наш Город» подвел итоги того, как изменилась жизнь жителей Тюменской области с начала СВО.

Фото: "Наш город"

Частичная мобилизация

21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. В целом по стране, с 21 сентября до 28 октября, были мобилизованы для участия в СВО порядка 300 тысяч человек.

Мобилизованные жители Тюменской области получили единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей. Также были утверждены выплаты военным, получившим ранения в бою, в размере 1 миллиона рублей, семьям погибших на СВО, в размере 3 миллионов рублей и 65 тысяч на погребение.

Для родителей, вдов, детей погибших военных, а также инвалидов (если это последствие военной травмы) установлено пособие в размере 5 тысяч рублей.

Частичная мобилизация в Тюменской областиЧастичная мобилизация в Тюменской области
Частичная мобилизация в Тюменской областиЧастичная мобилизация в Тюменской области
Частичная мобилизация в Тюменской областиЧастичная мобилизация в Тюменской области
Частичная мобилизация в Тюменской областиЧастичная мобилизация в Тюменской области
Частичная мобилизация в Тюменской области
Фото: "Наш город"
В Тюмени продлили финансовую льготу для мобилизованных
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Детей военнослужащих, которые учатся в школе, сузах и вузах, обеспечивают горячим питанием. Для школьников 1-6 класса организована бесплатная продленка. Малышей устраивают в садик без очереди, а школьники могут бесплатно посещать кружки и секции.

Военнослужащие и члены их семей могут бесплатно ходить в государственные музеи на территории нашего региона. Также они имеют право на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование.

Помимо этого, семьи могут получить медицинскую помощь вне очередности на основании Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Тюменской области.

Выплаты мобилизованным
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Для некоторых семей положено социальное обслуживание на дому. Помощь осуществляется, если в семье есть члены, которые неспособны осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности из-за заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.

Также гражданам старше 65 лет и инвалидам предоставляется право на услуги по доставке Мобильной бригадой. А маломобильные члены семьи военнослужащего могут получить услуги службы транспортного обслуживания для отдельных категорий граждан.

С 1 ноября вступили в силу новые правила по оценке нуждаемости при назначении детских пособий — при принятии решения о назначении выплаты перестали учитывать доходы мобилизованных граждан.

В ближайшее время тюменские депутаты планируют утвердить для семей военных новую льготу — право получения бесплатной юридической помощи.

Мобилизованным тюменцам предоставили кредитные каникулы, отсрочку от уплаты налогов и страховых взносов. В соответствии законом, на данную льготу могут претендовать участники СВО и члены их семей, граждане, призванные в рамках частичной мобилизации, контрактники, пограничники, несущие службу в зоне СВО, добровольцы, подписавшие контракт.

Частичная мобилизация в Тюменской областиЧастичная мобилизация в Тюменской области
Частичная мобилизация в Тюменской областиЧастичная мобилизация в Тюменской области
Частичная мобилизация в Тюменской областиЧастичная мобилизация в Тюменской области
Частичная мобилизация в Тюменской области
Фото: "Наш город"
Ипотеку и автокредиты мобилизованных в Тюмени будет платить государство
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Запрет на полеты

С начала спецоперации аэропорты в одиннадцати городах России приостановили работу. В частности, небо было закрыто над Анапой, Кранодаром, Воронежем, Элистой, Симферополем, Курском, Белгородом, Брянском, Геленджиком, Ростовом-на-Дону. Альтернативные маршруты были организованы через Сочи, Минеральные Воды, Москву и Волгоград.

Кроме того, авиасообщение было прекращено с рядом европеских стран, в том числе Грецией, Испанией, Италией, Швецией, Францией. Также были прекращены полеты в Канаду.

Сейчас из России можно улететь в 32 страны: Турцию, Египет, Индию, Израиль, Венесуэлу, Казахстан, Китай, ОАЭ, Таиланд, Шри-Ланку, Мальдивы, Кубу и другие.

Аэропорты в 11 городах России приостановили работу из-за спецоперации
Фото: 1MI
Росавиация продлила запрет на полеты в 11 городов России
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Санкции

Губернатор Тюменской области Александр Моор попал под новые санкции Австралии, введенные страной 24 февраля 2023 года. Ранее глава региона был внесен в санкционный список Канады и США. Ему был запрещен въезд в эти страны.

Александр Моор попал в санкционный список Австралии
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Уход брендов и закрытие магазинов

В связи с введенными против России санкциями, рынок страны покинули известные европейские компании. В том числе, IKEA, McDonald's, Starbucks, OBI, Mars, Coca Cola, PepsiCo, Lindt, Lavazza, Dr. Oetker, Rich, Valio, Zara, Adidas, H& M, Nike, Apple, ASUS, Siemens, LG, Bosch, Panasonic, Nokia, Canon и другие.

Также из России ушли автопроизводители Mazda, Toyota, Geely, Suzuki, Lexus, Mercedes Benz, MAN, Ford, Honda, Volvo, Nissan, Skoda, Renault, Volkswagen, Hyundai, Volkswagen, KIA, Audi, Jaguar, Bentley, Rolls-Royce, Daimler Truck, BMW, Ducati, Land Rover.

Частично или полностью ушли: Microsoft, Adobe, Nvidia, Avast, SAP, Oracle, Xerox, NortonLifeLock Inc., Autodesk, Canonical, EPAM, TSMC, JetBrains, Figma.

Изменения в работе коснулись как крупных киностудий, так и онлайн-кинотеатров. Фильмы ряда студий больше не идут в российских кинотеатрах. А обладатели подписок на сериалы и музыку столкнулись с тем, что их отменили в одностороннем порядке.

Кино: Warner Bros., Universal, Paramount Pictures, Sony Pictures, Walt Disney. Онлайн-платформы: Netflix, Spotify, Megogo, Amazon Prime Video. Комиксы от Marvel недоступны к продаже в России.

Фото: "Наш город"
В тюменских автосалонах появились автомобили брендов, ушедших с российского рынка
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Семь тюменских компаний, ведущих деятельность в нефтегазовой сфере и ТЭК, попали в список предприятий, иностранным работникам которых запрещено совершать сделки или операции со своими активами. Соответствующее распоряжение подписал накануне президент России Владимир Путин.

В перечень хозяйствующих субъектов вошли ООО «Аггреко Евразия», АО «ГСМ» Нефтемаш», Тюменский завод нефтепромыслового оборудования, ООО «Интегра-Бурение», Bentec GmbH Drilling & Oilfield Systems, KCA Deutag Russia, ООО «Технологическая компания Schlumberger».

Всего в списке 191 компания из Москвы, Санкт-Петербурга, Югры, Татарстана и других российских регионов.

Тюменские компании вошли в список предприятий, чьими активами запрещено распоряжаться
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Новые регионы в составе РФ

30 сентября 2022 года в состав Российской Федерации вошли четыре новых субъекта: Донецкая Народная Республика (ДНР), Луганская Народная Республика (ЛНР), Херсонская и Запорожская области. Подписание соглашений прошло в Кремле с участием глав новых российских регионов.

Таким образом, число субъектов в составе Российской Федерации увеличилось до 89. Территория страны стала больше на 80 тысяч квадратных километров, а 7 миллионов человек стали российскими гражданами. Акватория Азовского моря полностью перешла под контроль нашей страны, а Крым с материковой частью РФ связал прямой сухопутный коридор.

Фото: "Наш город"
Четыре новых субъекта вошли в состав РФ 30 сентября
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Беженцы из Донбасса

После начала спецоперации в Россию, в том числе и Тюменскую область, увеличился поток беженцев из Украины и ЛДНР. Тюменская область приняла более 1,2 тысячи жителей ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей и Украины. Большая часть из них — пожилые люди, инвалиды, женщины и дети.

Последняя группа вынужденных переселенцев прибыла в регион из Херсонской области на этой неделе.

Правительство Тюменской области организовало для вынужденных переселенцев временные пункты размещения. Власти региона также содействуют беженцам в трудоустройстве и оформлении документов, получении пособий.

На данный момент в Тюменской области трудоустроили более 200 переселенцев из Украины.

В Тюменскую область приехали беженцы из Украины и ЛДНР
Фото: 1MI
В Тюмени приняли беженцев из Херсонской области
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Помощь Донбассу

Тюменская область взяла шефство над Кранодоном и Кранодонским районом. Соответствующее решение принял губернатор Тюменской области Александр Моор.

Инициатива принадлежит депутатам Тюменской областной думы, фракции партии «Единая Россия» и КПРФ в региональном парламенте единогласно поддержали это предложение.

Правительство региона оказывает гуманитарную помощь и сотрудничает с городом Краснодон и Краснодонским районом Луганской народной республики. Тюменцы помогают в восстановлении социальных объектов, дорог, экономики.

Губернатор Тюменской области Александр Моор прибыл с рабочей поездкой в Краснодон
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Военные#Военнослужащие#Военная служба#Военные действия#Частичная мобилизация#Тюмень#Тюменская область
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