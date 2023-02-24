Изменения в работе коснулись как крупных киностудий, так и онлайн-кинотеатров. Фильмы ряда студий больше не идут в российских кинотеатрах. А обладатели подписок на сериалы и музыку столкнулись с тем, что их отменили в одностороннем порядке.