Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
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Updated Сегодня, 09:43
«Наш Город» подвел итоги того, как изменилась жизнь жителей Тюменской области с начала СВО.
21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. В целом по стране, с 21 сентября до 28 октября, были мобилизованы для участия в СВО порядка 300 тысяч человек.
Мобилизованные жители Тюменской области получили единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей. Также были утверждены выплаты военным, получившим ранения в бою, в размере 1 миллиона рублей, семьям погибших на СВО, в размере 3 миллионов рублей и 65 тысяч на погребение.
Для родителей, вдов, детей погибших военных, а также инвалидов (если это последствие военной травмы) установлено пособие в размере 5 тысяч рублей.
Детей военнослужащих, которые учатся в школе, сузах и вузах, обеспечивают горячим питанием. Для школьников 1-6 класса организована бесплатная продленка. Малышей устраивают в садик без очереди, а школьники могут бесплатно посещать кружки и секции.
Военнослужащие и члены их семей могут бесплатно ходить в государственные музеи на территории нашего региона. Также они имеют право на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование.
Помимо этого, семьи могут получить медицинскую помощь вне очередности на основании Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Тюменской области.
Для некоторых семей положено социальное обслуживание на дому. Помощь осуществляется, если в семье есть члены, которые неспособны осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности из-за заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.
Также гражданам старше 65 лет и инвалидам предоставляется право на услуги по доставке Мобильной бригадой. А маломобильные члены семьи военнослужащего могут получить услуги службы транспортного обслуживания для отдельных категорий граждан.
С 1 ноября вступили в силу новые правила по оценке нуждаемости при назначении детских пособий — при принятии решения о назначении выплаты перестали учитывать доходы мобилизованных граждан.
В ближайшее время тюменские депутаты планируют утвердить для семей военных новую льготу — право получения бесплатной юридической помощи.
Мобилизованным тюменцам предоставили кредитные каникулы, отсрочку от уплаты налогов и страховых взносов. В соответствии законом, на данную льготу могут претендовать участники СВО и члены их семей, граждане, призванные в рамках частичной мобилизации, контрактники, пограничники, несущие службу в зоне СВО, добровольцы, подписавшие контракт.
С начала спецоперации аэропорты в одиннадцати городах России приостановили работу. В частности, небо было закрыто над Анапой, Кранодаром, Воронежем, Элистой, Симферополем, Курском, Белгородом, Брянском, Геленджиком, Ростовом-на-Дону. Альтернативные маршруты были организованы через Сочи, Минеральные Воды, Москву и Волгоград.
Кроме того, авиасообщение было прекращено с рядом европеских стран, в том числе Грецией, Испанией, Италией, Швецией, Францией. Также были прекращены полеты в Канаду.
Сейчас из России можно улететь в 32 страны: Турцию, Египет, Индию, Израиль, Венесуэлу, Казахстан, Китай, ОАЭ, Таиланд, Шри-Ланку, Мальдивы, Кубу и другие.
Губернатор Тюменской области Александр Моор попал под новые санкции Австралии, введенные страной 24 февраля 2023 года. Ранее глава региона был внесен в санкционный список Канады и США. Ему был запрещен въезд в эти страны.
В связи с введенными против России санкциями, рынок страны покинули известные европейские компании. В том числе, IKEA, McDonald's, Starbucks, OBI, Mars, Coca Cola, PepsiCo, Lindt, Lavazza, Dr. Oetker, Rich, Valio, Zara, Adidas, H& M, Nike, Apple, ASUS, Siemens, LG, Bosch, Panasonic, Nokia, Canon и другие.
Также из России ушли автопроизводители Mazda, Toyota, Geely, Suzuki, Lexus, Mercedes Benz, MAN, Ford, Honda, Volvo, Nissan, Skoda, Renault, Volkswagen, Hyundai, Volkswagen, KIA, Audi, Jaguar, Bentley, Rolls-Royce, Daimler Truck, BMW, Ducati, Land Rover.
Частично или полностью ушли: Microsoft, Adobe, Nvidia, Avast, SAP, Oracle, Xerox, NortonLifeLock Inc., Autodesk, Canonical, EPAM, TSMC, JetBrains, Figma.
Изменения в работе коснулись как крупных киностудий, так и онлайн-кинотеатров. Фильмы ряда студий больше не идут в российских кинотеатрах. А обладатели подписок на сериалы и музыку столкнулись с тем, что их отменили в одностороннем порядке.
Кино: Warner Bros., Universal, Paramount Pictures, Sony Pictures, Walt Disney. Онлайн-платформы: Netflix, Spotify, Megogo, Amazon Prime Video. Комиксы от Marvel недоступны к продаже в России.
Семь тюменских компаний, ведущих деятельность в нефтегазовой сфере и ТЭК, попали в список предприятий, иностранным работникам которых запрещено совершать сделки или операции со своими активами. Соответствующее распоряжение подписал накануне президент России Владимир Путин.
В перечень хозяйствующих субъектов вошли ООО «Аггреко Евразия», АО «ГСМ» Нефтемаш», Тюменский завод нефтепромыслового оборудования, ООО «Интегра-Бурение», Bentec GmbH Drilling & Oilfield Systems, KCA Deutag Russia, ООО «Технологическая компания Schlumberger».
Всего в списке 191 компания из Москвы, Санкт-Петербурга, Югры, Татарстана и других российских регионов.
30 сентября 2022 года в состав Российской Федерации вошли четыре новых субъекта: Донецкая Народная Республика (ДНР), Луганская Народная Республика (ЛНР), Херсонская и Запорожская области. Подписание соглашений прошло в Кремле с участием глав новых российских регионов.
Таким образом, число субъектов в составе Российской Федерации увеличилось до 89. Территория страны стала больше на 80 тысяч квадратных километров, а 7 миллионов человек стали российскими гражданами. Акватория Азовского моря полностью перешла под контроль нашей страны, а Крым с материковой частью РФ связал прямой сухопутный коридор.
После начала спецоперации в Россию, в том числе и Тюменскую область, увеличился поток беженцев из Украины и ЛДНР. Тюменская область приняла более 1,2 тысячи жителей ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей и Украины. Большая часть из них — пожилые люди, инвалиды, женщины и дети.
Последняя группа вынужденных переселенцев прибыла в регион из Херсонской области на этой неделе.
Правительство Тюменской области организовало для вынужденных переселенцев временные пункты размещения. Власти региона также содействуют беженцам в трудоустройстве и оформлении документов, получении пособий.
На данный момент в Тюменской области трудоустроили более 200 переселенцев из Украины.
Тюменская область взяла шефство над Кранодоном и Кранодонским районом. Соответствующее решение принял губернатор Тюменской области Александр Моор.
Инициатива принадлежит депутатам Тюменской областной думы, фракции партии «Единая Россия» и КПРФ в региональном парламенте единогласно поддержали это предложение.
Правительство региона оказывает гуманитарную помощь и сотрудничает с городом Краснодон и Краснодонским районом Луганской народной республики. Тюменцы помогают в восстановлении социальных объектов, дорог, экономики.