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Posted Сегодня, 11:56

Published Сегодня, 11:56

Modified Сегодня, 12:02

Updated Сегодня, 12:02

ГИБДД усилит контроль на основных тюменских дорогах до конца праздников

24 февраля 2023, 11:56
Фото: ГИБДД

В праздничные дни тюменское ГИБДД усилит контроль на дорогах

В эти выходные усилены патрули ГИБДД по всей Тюменской области. Инспекторы ориентированы на выявление пьяных водителей. Сплошные проверки пройдут в Тюмени, городах и районах Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

По данным пресс-службы ГИБДД, в проверках примут участие общественники, руководители подразделений Госавтоинспекции, главы муниципальных образований.

С начала 2023 года от управления автомобилем в состоянии опьянения отстранены уже 934 водителя. Из них каждый девятый подлежит уголовной ответственности за повторное управление транспортом в состоянии опьянения.

Автоинспекторы проведут рейды по выявлению пьяных автомобилистов в областной столице. Маршруты патрулирования нарядов ДПС будут проходить в тех местах, где уже случались «пьяные» ДТП. Мероприятия проводятся с тем, чтобы в будущем предотвратить такие происшествия. С начала 2023 года в регионе произошло 16 дорожных аварий с участием пьяных водителей, в них ранены 25 человек.

Стоит отметить, что 24 февраля в селе Омутинском прошла сплошная проверка ГИБДД. Серьёзных нарушений не выявлено. Рейд прошел и в Ишиме, 46-летний местный житель не прошел проверку на трезвость. Показания алкотестера - 0,67 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Ранее «Наш город» сообщал, что один человек погиб в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на автодороге Шадринск — Ялуторовск. Во вторник вечером на 76 километре трассы столкнулись автомобиль Toyota RAV4 и автобус Нyundai Universe. 53-летниий водитель паркетного внедорожника не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. В результате аварии он получил смертельные травмы, пассажирка Toyota, девушка 1999 года рождения, была госпитализирована. Водитель автобуса, мужчина 1984 года рождения, не пострадал, сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД Курганской области. На данный момент автоиспекторы выясняются все обстоятельства происшествия.

В ДТП с автобусом на тюменской трассе погиб человек
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