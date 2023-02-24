ГИБДД усилит контроль на основных тюменских дорогах до конца праздников

Ранее «Наш город» сообщал, что один человек погиб в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на автодороге Шадринск — Ялуторовск. Во вторник вечером на 76 километре трассы столкнулись автомобиль Toyota RAV4 и автобус Нyundai Universe. 53-летниий водитель паркетного внедорожника не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. В результате аварии он получил смертельные травмы, пассажирка Toyota, девушка 1999 года рождения, была госпитализирована. Водитель автобуса, мужчина 1984 года рождения, не пострадал, сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД Курганской области. На данный момент автоиспекторы выясняются все обстоятельства происшествия.