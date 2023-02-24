Экс-ректор ТюмГУ попал в санкционный список Минфина США

Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
Modified Сегодня, 16:45
Updated Сегодня, 16:45
Исходя из размещённой информации, санкционный список был обновлён и в него добавили имя Фалькова, рожденного в Тюмени в 1978 году.
Напомним, что Валерий Фальков возглавил Министерство науки и высшего образования России в начале 2020 года. До этого он был не только ректором Тюменского государственного университета, но и председателем комитета по соцполитике, находясь в составе регионального парламента.
Ранее «Наш город» сообщал, что губернатор Тюменской области, наряду с военнослужащим и другими главами регионов, попал под новые санкции, введённые Австралией.