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Published Сегодня, 16:14

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Updated Сегодня, 16:45

Экс-ректор ТюмГУ попал в санкционный список Минфина США

24 февраля 2023, 16:14
Фото: 1MI

Бывший ректор тюменского университета Валерий Фальков попал под санкции США

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков пополнил санкционный список управления по контролю за иностранными активами Минфина США. Сообщение об этом появилось на сайте американского ведомства.
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Санкции

Исходя из размещённой информации, санкционный список был обновлён и в него добавили имя Фалькова, рожденного в Тюмени в 1978 году.

Напомним, что Валерий Фальков возглавил Министерство науки и высшего образования России в начале 2020 года. До этого он был не только ректором Тюменского государственного университета, но и председателем комитета по соцполитике, находясь в составе регионального парламента.

Ранее «Наш город» сообщал, что губернатор Тюменской области, наряду с военнослужащим и другими главами регионов, попал под новые санкции, введённые Австралией.

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#Елена Чебоксарова#Санкции#Спецоперация#Общество#Тюмень#Тюменская область
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