nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:41

Published Сегодня, 12:41

Modified Сегодня, 12:43

Updated Сегодня, 12:43

Что стало с тюменским кладбищем для военных через год после начала СВО

24 февраля 2023, 12:41
Фото: nashgorod.ru

Что случилось с кладбищем для тюменских военных через год после начала СВО

Число захоронений в секторе № 28 на Червишевском кладбище, на Аллее Славы, меньше чем за год увеличилось в несколько раз. Участок, предназначенный для захоронения тюменцев, погибших в зоне специальной военной операции на Украине, был открыт в июне 2022 года.
Сюжет
Тюмень
Фото: nashgorod.ru

Летом 2022 года число могил с фотографиями молодых людей в военной форме можно было пересчитать по пальцам. Сегодня для того, чтобы обойти участок требует немало времени – число захоронений, отличающихся венками со звездами и траурными лентами на венках с надписями «От сослуживцев», значительно возросло. К установленным возле могил флагов инженерных, воздушно-десантных войск, военно-морского флота добавились и флаги ЧВК «Вагнер».

Фото: nashgorod.ru

Большинству погибших военных – чуть более 25-30 лет. Самому молодому похороненному бойцу – всего 18 лет.

Фото: nashgorod.ru

Сегодня здесь стало больше еще на одну могилу. Церемония прощания прошла с бойцом ЧВК «Вагнер», 42-летним Алексеем Зеленским. У него остались жена и трое детей, в том числе новорожденный сын.

 

На Червишевском кладбище появился участок для захоронения погибших на Украине
Узнать подробнее
#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Похороны#Кладбище#Военные#Военнослужащие#Военная служба#Военные действия#Военные травмы#Частичная мобилизация#Тюменская область#Валентина Бурнашева
Подпишитесь
В Тобольске школьника с коктейлем Молотова задержали на полпути к военкомату
Сегодня, 09:07
Год с начала СВО: как спецоперация изменила жизнь жителей Тюменской области
Сегодня, 09:42
После Масленицы на Тюмень обрушатся снегопады
Сегодня, 08:42
Тюменская компания кормила опасным молоком детей и заключенных
Сегодня, 08:14
В Тюмени продают гостиницу-хостел за 650 тысяч рублей. Фото
Сегодня, 05:39
В Тюменской области упал вдвое уровень трудоустройства на работу
Сегодня, 05:16