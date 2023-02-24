Что стало с тюменским кладбищем для военных через год после начала СВО

Летом 2022 года число могил с фотографиями молодых людей в военной форме можно было пересчитать по пальцам. Сегодня для того, чтобы обойти участок требует немало времени – число захоронений, отличающихся венками со звездами и траурными лентами на венках с надписями «От сослуживцев», значительно возросло. К установленным возле могил флагов инженерных, воздушно-десантных войск, военно-морского флота добавились и флаги ЧВК «Вагнер».