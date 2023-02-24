«Беспредел». Глава ЧВК обвинил экс-мэра Тюмени в бюрократии

Трения между Пригожиным и свердловскими властями начались после того, как администрация Камышловского района отказалась предоставлять для прощания семье погибшего бойца (бывшего осужденного) местный дом культуры. Тогда Пригожин довольно резко отреагировал на данный факт и сообщил, что будет разбираться с данной ситуацией.