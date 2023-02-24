«Беспредел». Глава ЧВК обвинил экс-мэра Тюмени в бюрократии

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
«В Ямало-Ненецком автономном округе и в Свердловской области местные администрации отказываются с почестями хоронить бойцов, погибших за Родину. В ряде регионов есть просто форменный беспредел на местах. К сожалению, региональные чиновники считают себя хозяевами на данной территории, а отсюда и бюрократия, отсюда и коррупция. Отсюда полный беспредел, который зачастую они творят», — отметил Евгений Пригожин.
Трения между Пригожиным и свердловскими властями начались после того, как администрация Камышловского района отказалась предоставлять для прощания семье погибшего бойца (бывшего осужденного) местный дом культуры. Тогда Пригожин довольно резко отреагировал на данный факт и сообщил, что будет разбираться с данной ситуацией.
После последнего высказывания в адрес губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, последний в долгу не остался и отправил Пригожину ответ в достаточно грубой форме.
«Беспредел, Евгений, — это то, что ты суешь нос в региональное управление и кадровую политику. Если каждый бизнесмен, который зарабатывает на школьном питании, будет пытаться управлять страной, мы далеко не уедем. Вы стряпайте котлеты и варите макароны, а мы в регионах сами разберемся», — цитирует слова Куйвашева пресс-служба Пригожина.
И тут же приводит ответ главы ЧВК, в котором отмечено, что «не за горами время, когда народ дойдёт до точки кипения и поднимет на вилы бюрократов». Также руководитель военной компании рекомендовал Куйвашеву отправиться на фронт.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня простились с погибшим под Артемовском бойца ЧВК «Вагнер». Военного похоронили с положенными воинскими почестями.