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«Беспредел». Глава ЧВК обвинил экс-мэра Тюмени в бюрократии

24 февраля 2023, 12:38
Фото: 1MI

Глава ЧВК обвинил экс-мэра Тюмени в бюрократии

Глава частной военной компании Евгений Пригожин обвинил экс-главу администрации Тюмени и нынешнего губернатора Свердловской области в отсутствии поддержки семьям погибших бойцов ЧВК «Вагнер».
Сюжет
Тюмень
«В Ямало-Ненецком автономном округе и в Свердловской области местные администрации отказываются с почестями хоронить бойцов, погибших за Родину. В ряде регионов есть просто форменный беспредел на местах. К сожалению, региональные чиновники считают себя хозяевами на данной территории, а отсюда и бюрократия, отсюда и коррупция. Отсюда полный беспредел, который зачастую они творят», — отметил Евгений Пригожин.

Трения между Пригожиным и свердловскими властями начались после того, как администрация Камышловского района отказалась предоставлять для прощания семье погибшего бойца (бывшего осужденного) местный дом культуры. Тогда Пригожин довольно резко отреагировал на данный факт и сообщил, что будет разбираться с данной ситуацией.

После последнего высказывания в адрес губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, последний в долгу не остался и отправил Пригожину ответ в достаточно грубой форме.

«Беспредел, Евгений, — это то, что ты суешь нос в региональное управление и кадровую политику. Если каждый бизнесмен, который зарабатывает на школьном питании, будет пытаться управлять страной, мы далеко не уедем. Вы стряпайте котлеты и варите макароны, а мы в регионах сами разберемся», — цитирует слова Куйвашева пресс-служба Пригожина.

И тут же приводит ответ главы ЧВК, в котором отмечено, что «не за горами время, когда народ дойдёт до точки кипения и поднимет на вилы бюрократов». Также руководитель военной компании рекомендовал Куйвашеву отправиться на фронт.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня простились с погибшим под Артемовском бойца ЧВК «Вагнер». Военного похоронили с положенными воинскими почестями.

 

Погибшего под Артемовском отца троих детей похоронили в Тюмени с почестями
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Военные#Военнослужащие#Тюмень#Тюменская область#Свердловская область
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