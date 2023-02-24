Александр Моор попал в санкционный список Австралии

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
В список также вошли военнослужащие, другие губернаторы, члены центральной избирательной комиссии, ряд министров России, отвечающих за здравоохранение, миграцию, образование, природные ресурсы, труд.
«Мы вводим санкции в отношении физических и юридических лиц, занимающихся деятельностью, имеющей экономическое и стратегическое значение для России или угрожающей территориальной целостности или суверенитету Украины. Это включает в себя новые списки тех, кто увековечивает недоверие Кремля, чтобы укрепить поддержку президента Путина и ключевых игроков российской оборонной промышленности», — отмечено на сайте правительства Австралии.
Дополнительные запреты на поездки введены в отношении 90 человек, а также целевые финансовые санкции в отношении 40 юридических лиц. Кроме того, в санкционный список попали оборонные предприятия один из крупнейших российских производителей оружия концерн «Калашников», разработчик подводных лодок «Адмиралтейские верфи», авиационная компания «Туполев», ракетостроитель «Макеевское ракетно-конструкторское бюро», производитель боевых машин пехоты «Курганмашзавод».
Ранее «Наш Город» писал, что губернатор Тюменской области Александр Моор в декабре 2022 года был внесен в санкционный список США. Ему был запрещен въезд в страну.