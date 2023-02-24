Александр Моор попал в санкционный список Австралии

Дополнительные запреты на поездки введены в отношении 90 человек, а также целевые финансовые санкции в отношении 40 юридических лиц. Кроме того, в санкционный список попали оборонные предприятия один из крупнейших российских производителей оружия концерн «Калашников», разработчик подводных лодок «Адмиралтейские верфи», авиационная компания «Туполев», ракетостроитель «Макеевское ракетно-конструкторское бюро», производитель боевых машин пехоты «Курганмашзавод».