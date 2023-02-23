Жители Тюмени не поддерживают моду на необычные и красивые имена

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
«Как нужно не любить своих детей, чтоб дать им эти имена? Детям до 18-ти жить с такими «красивыми» именами», - отметила подписчица паблика «ЧС Тюмень» Александра Д.
Горожане полагают, что мода на редкие и заковыристых имена началась лет 20 назад.
«И у детей, с ними росших, нет предвзятости к именам, они уже в другой ментальности воспитывались, не как их мамки-папки, в 40 лет ржущие над непривычным именем», - сообщила тюменка Ольга К.
Вчера «Наш город» отмечал, что в прошлом году в Тюменской области новорожденных мальчиков называли Остап, Ермак, Радомир, Кузьма, Сильвестр, Генрих. Девочкам давали имена - Маруся, Женева, Ассоль, Луна.