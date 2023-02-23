Жители Тюмени не поддерживают моду на необычные и красивые имена

Тюменцы не хотят давать детям редкие имена

Подписчики паблика «ЧС Тюмень» решили обсудить моду на необычные имена для детей. Большинство тюменцев не хотят, чтобы у их ребёнка было странное имя. Это может им помешать нормально жить.