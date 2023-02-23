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Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

Жители Тюмени не поддерживают моду на необычные и красивые имена

23 февраля 2023, 08:30
Фото: 1MI

Тюменцы не хотят давать детям редкие имена

Подписчики паблика «ЧС Тюмень» решили обсудить моду на необычные имена для детей. Большинство тюменцев не хотят, чтобы у их ребёнка было странное имя. Это может им помешать нормально жить.
«Как нужно не любить своих детей, чтоб дать им эти имена? Детям до 18-ти жить с такими «красивыми» именами», - отметила подписчица паблика «ЧС Тюмень» Александра Д.

Горожане полагают, что мода на редкие и заковыристых имена началась лет 20 назад.

«И у детей, с ними росших, нет предвзятости к именам, они уже в другой ментальности воспитывались, не как их мамки-папки, в 40 лет ржущие над непривычным именем», - сообщила тюменка Ольга К.

Вчера «Наш город» отмечал, что в прошлом году в Тюменской области новорожденных мальчиков называли Остап, Ермак, Радомир, Кузьма, Сильвестр, Генрих. Девочкам давали имена - Маруся, Женева, Ассоль, Луна.

Стали известны самые популярные имена у тюменских детей
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Жалобы#Новорожденные#Семья#Молодая семья#Работа
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