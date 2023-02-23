В Тюменской области выросло число экстремистских преступлений

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
В тоже время, по данным сервиса Ай-мониторинг, количество преступлений террористической направленности сократилось по сравнению с 2021 годом на 46,4% — с 28 до 15. На 25% увеличилось число особо тяжких преступлений — с 1 тысячи 630 до 2 тысяч 44. На 8,7% увеличилось число выявленных взяток — с 80 до 87.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени под арест отправили 38-летнего местного жителя. Тюменцу предъявлено обвинение в убийстве двух человек и покушении на убийство.