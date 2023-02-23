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Published Сегодня, 11:01

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

В Тюменской области выросло число экстремистских преступлений

23 февраля 2023, 11:01
Фото: 1MI

В Тюменской области на 200% выросло число преступлений экстремистской направленности

В Тюменской области на 200% за год выросло число лиц, причастных к преступлениям экстремисткой направленности — с 3 в 2021 до 9 в 2022 году. Всего в регионе за год было зарегистрировано 6 таких преступлений.
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Тюмень

В тоже время, по данным сервиса Ай-мониторинг, количество преступлений террористической направленности сократилось по сравнению с 2021 годом на 46,4% — с 28 до 15. На 25% увеличилось число особо тяжких преступлений — с 1 тысячи 630 до 2 тысяч 44. На 8,7% увеличилось число выявленных взяток — с 80 до 87.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени под арест отправили 38-летнего местного жителя. Тюменцу предъявлено обвинение в убийстве двух человек и покушении на убийство.

 

 

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Преступность#Борьба с преступностью#Тюмень#Тюменская область
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