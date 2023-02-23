В Тюменской области выросло число экстремистских преступлений

В тоже время, по данным сервиса Ай-мониторинг, количество преступлений террористической направленности сократилось по сравнению с 2021 годом на 46,4% — с 28 до 15. На 25% увеличилось число особо тяжких преступлений — с 1 тысячи 630 до 2 тысяч 44. На 8,7% увеличилось число выявленных взяток — с 80 до 87.