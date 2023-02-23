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Published Сегодня, 15:27

Modified Сегодня, 15:43

Updated Сегодня, 15:43

В Тюменской области почтили память героев СССР

23 февраля 2023, 15:27
Фото: 1MI

В честь дня защитника Отечества в Тюменском районе поздравили ветеранов

В поселке Боровском в честь 23-го февраля участников ВОВ поздравили с праздником и вручили им памятные подарки. Об этом сообщили в пресс-службе главы Тюменского района.

В числе граждан, получивших награды, оказались Николай Щетков, участвовавший в освобождении Минска и Восточной Пруссии, и Аркадий Минальтов, который сражался за освобождение Маньчжурии.

Ветераны получили памятные награды и поздравления от Александра Моора.

Ранее «Наш город» сообщал, что спортивную школу в Казанском районе назовут именем Жумабая Раизова — героя РФ, получившего смертельное ранение в зоне СВО.

Спортшколу в Тюменской области назовут именем героя СВО
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#Елена Чебоксарова#Защитники#Отечество#Родина#Праздник#Ветераны#Ветераны ВОВ#Ветераны войны и труда#Тюменский район
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