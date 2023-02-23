В Тюменской области почтили память героев СССР

В честь дня защитника Отечества в Тюменском районе поздравили ветеранов

В поселке Боровском в честь 23-го февраля участников ВОВ поздравили с праздником и вручили им памятные подарки. Об этом сообщили в пресс-службе главы Тюменского района.

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