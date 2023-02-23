В Тюменской области почтили память героев СССР

Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:43
Updated Сегодня, 15:43
В числе граждан, получивших награды, оказались Николай Щетков, участвовавший в освобождении Минска и Восточной Пруссии, и Аркадий Минальтов, который сражался за освобождение Маньчжурии.
Ветераны получили памятные награды и поздравления от Александра Моора.
Ранее «Наш город» сообщал, что спортивную школу в Казанском районе назовут именем Жумабая Раизова — героя РФ, получившего смертельное ранение в зоне СВО.